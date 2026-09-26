ΗΠΑ-Κίνα μετά τη συνάντηση Τραμπ-Σι: Εύθραυστη εκεχειρία στο εμπόριο και η αντιπαράθεση παραμένει

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Η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο εξασφάλισαν νέο χρόνο για διαπραγματεύσεις, παρατείνοντας την εύθραυστη εμπορική εκεχειρία που έχει περιορίσει προσωρινά την ένταση ή τον «πόλεμο» μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Η παράταση της συμφωνίας προσφέρει μια περίοδο σχετικής σταθερότητας, όμως οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η ανάγκη για μια πιο μόνιμη συνεννόηση γίνεται ολοένα πιο πιεστική.

Οι επαφές του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον χαρακτηρίστηκαν από υψηλού επιπέδου τελετουργίες και δημόσιες κινήσεις καλής θέλησης, όμως τα συγκεκριμένα αποτελέσματα παρέμειναν περιορισμένα.

Η βασική εξέλιξη ήταν η παράταση της εμπορικής εκεχειρίας, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε η άφιξη δύο πάντα στις ΗΠΑ, σε μια κίνηση που παραπέμπει στη γνωστή κινεζική διπλωματική παράδοση.

Παρά τις θετικές δηλώσεις και τις αμοιβαίες φιλοφρονήσεις, οι δύο χώρες εξακολουθούν να βρίσκονται σε έντονο ανταγωνισμό σε κρίσιμους τομείς όπως το εμπόριο, η τεχνολογία, η Ταϊβάν, η άμυνα, οι σπάνιες γαίες και η βιομηχανική πολιτική.

Η παράταση της εκεχειρίας δίνει χρόνο, όχι λύση

Η συμφωνία για την προσωρινή ανακωχή στον εμπορικό πόλεμο παρατάθηκε έως τις 10 Ιανουαρίου, προσφέροντας ένα νέο περιθώριο διαλόγου.

Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή δεν θεωρείται από πολλούς αναλυτές ως ένδειξη οριστικής αποκλιμάκωσης. Αντίθετα, αντιμετωπίζεται περισσότερο ως προσπάθεια αποφυγής νέας σύγκρουσης σε μια περίοδο κατά την οποία οι οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών παραμένουν ιδιαίτερα εύθραυστες.

Η προηγούμενη συμφωνία είχε επιτευχθεί μετά από μήνες αμοιβαίων πιέσεων, με την επιβολή δασμών και περιορισμών που προκάλεσαν αναταράξεις στις διεθνείς αγορές και στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Το βασικό ερώτημα πλέον είναι αν οι δύο πλευρές μπορούν να μετατρέψουν τη βραχυπρόθεσμη ανακωχή σε μια πιο σταθερή οικονομική σχέση.

Οι διαφορές παραμένουν σε κρίσιμα μέτωπα

Παρά την προσπάθεια να δοθεί εικόνα σταθερότητας, η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζεται.

Η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να ανησυχεί για την κινεζική πολιτική στις βιομηχανικές επιδοτήσεις, την τεχνολογική ανάπτυξη και την πρόσβαση σε στρατηγικές πρώτες ύλες.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι σπάνιες γαίες, καθώς αποτελούν απαραίτητα υλικά για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, ηλεκτρονικών συσκευών, smartphones και αμυντικού εξοπλισμού.

Από την πλευρά της, η Κίνα επιδιώκει μεγαλύτερη διάρκεια στην εμπορική σταθερότητα, θεωρώντας ότι οι συνεχείς απειλές για νέους δασμούς δημιουργούν αβεβαιότητα στις επιχειρήσεις.

Η Ουάσιγκτον κρατά περιορισμένο το περιθώριο συμφωνίας

Σύμφωνα με αναλυτές, η αμερικανική πλευρά προτίμησε μια μικρότερη χρονικά παράταση, διατηρώντας πίεση προς το Πεκίνο.

Η επιλογή αυτή συνδέεται με την επιθυμία των ΗΠΑ να διατηρήσουν εργαλεία επιρροής και να εξασφαλίσουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την κινεζική πλευρά.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο Τζέιμισον Γκριρ ανέφερε ότι θα παρουσιαστούν περισσότερες λεπτομέρειες για τις δεσμεύσεις που εξασφάλισε η Ουάσιγκτον.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ζητήματα σχετικά με την προστασία αμερικανικών προϊόντων, αλλά και την πιθανή προνομιακή μεταχείριση ορισμένων εμπορικών ροών σε περίπτωση νέων εντάσεων.

Η επόμενη δοκιμασία στη G20

Η αντιπαράθεση ΗΠΑ και Κίνας αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο και της συνόδου της G20 για το εμπόριο.

Ένα από τα βασικά ζητήματα θα είναι η λεγόμενη υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα, όρος που χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει τις ανησυχίες σχετικά με την κινεζική βιομηχανική παραγωγή και τον ανταγωνισμό στις διεθνείς αγορές.

Η Κίνα, ως μόνιμο μέλος της G20, θα συμμετάσχει στις συζητήσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία οι οικονομικές σχέσεις με τις ΗΠΑ παραμένουν κρίσιμος παράγοντας για την παγκόσμια ανάπτυξη.

Η νέα εμπορική εκεχειρία προσφέρει χρόνο στις δύο πλευρές, αλλά δεν λύνει τα βαθύτερα προβλήματα. Η πορεία των επόμενων μηνών θα δείξει αν η προσωρινή αποκλιμάκωση μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο σταθερή συμφωνία ή αν θα αποτελέσει απλώς ένα ακόμη διάλειμμα στον ανταγωνισμό μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

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