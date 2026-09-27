Οι 10 μικρές δουλειές του σπιτιού που αν τις κάνουμε μπορούν να μας γλιτώσουν χρήματα

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Μικρές εργασίες στο σπίτι που συνήθως αναβάλλουμε μπορεί να καταλήξουν αργότερα σε ακριβότερες επισκευές. Ένας έλεγχος στις υδρορροές, στις βρύσες και στα καζανάκια μπορεί να αποκαλύψει διαρροές, ενώ ο καθαρισμός των φίλτρων του κλιματιστικού βοηθά τη συσκευή να λειτουργεί σωστά και αποτρέπει προβλήματα από τη συσσώρευση σκόνης.

Το ίδιο ισχύει για πόρτες και παράθυρα. Ένα φθαρμένο λάστιχο ή ένα κενό από όπου περνά αέρας μπορεί να επηρεάσει τη θερμοκρασία του σπιτιού και να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας. Πριν αρχίσει η περίοδος θέρμανσης, αξίζει επίσης ένας βασικός έλεγχος στα σώματα καλοριφέρ και στον εξοπλισμό θέρμανσης, ώστε τυχόν πρόβλημα να εντοπιστεί πριν χρειαστεί άμεση επισκευή.

Στη λίστα μπαίνουν ακόμη ο έλεγχος των ηλεκτρικών καλωδίων και πολύπριζων, η αλλαγή λαμπτήρων που έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν προβλήματα, ο καθαρισμός των φίλτρων σε απορροφητήρα και στεγνωτήριο, αλλά και ένας έλεγχος στις συσκευές που χρησιμοποιούνται καθημερινά. Μερικά λεπτά συντήρησης τώρα μπορεί να αποτρέψουν μια βλάβη και έναν απρόβλεπτο λογαριασμό αργότερα.

Η λίστα των 10

Καθαρισμός υδρορροών και φρεατίων.

Έλεγχος για διαρροές σε βρύσες και καζανάκια.

Καθαρισμός φίλτρων κλιματιστικού.

Έλεγχος στα λάστιχα από πόρτες και παράθυρα.

Έλεγχος καλοριφέρ και συστήματος θέρμανσης.

Έλεγχος σε πολύπριζα, πρίζες και καλώδια.

Καθαρισμός φίλτρων απορροφητήρα.

Καθαρισμός φίλτρου στεγνωτηρίου και πλυντηρίου.

Έλεγχος σε σιφώνια και σωληνώσεις για βουλώματα.

Έλεγχος των συσκευών που παρουσιάζουν μικρές δυσλειτουργίες πριν εξελιχθούν σε μεγαλύτερη βλάβη.

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