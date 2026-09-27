Η Εύβοια «κόπηκε» στα δύο λόγω κακοκαιρίας: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και διακοπή της κυκλοφορίας

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Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας που επελαύνει στην Εύβοια από το βράδυ του Σαββάτου (26/9).

Οι σφοδρές καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμυρικά επεισόδια, υποχωρήσεις εδαφών και εκτεταμένες δυσκολίες στις μετακινήσεις.

Όπως μεταδίδει το evima.gr, η κατάσταση διαγράφεται ιδιαίτερα δύσκολη στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του νησιού. Η συσσώρευση μεγάλου όγκου υδάτων επέφερε καταστροφές σε κατοικίες, αγροτικές εκτάσεις και στο οδικό δίκτυο, ενώ σε αρκετά σημεία απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους κατοίκους και τους οδηγούς.

Εκτεταμένες πλημμύρες σε Ψαχνά και Τριάδα

Οι σημαντικότερες ζημιές καταγράφονται στον Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων, με την είσοδο της πόλης των Ψαχνών από την κατεύθυνση της Βόρειας Εύβοιας να έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Διρφύων-Μεσσαπίων, Αντώνη Σπυρόπουλο, έχουν σημειωθεί πλημμύρες σε σπίτια, ενώ από τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιούνται αυτοψίες και έλεγχοι στην περιοχή από συνεργεία του δήμου, την Πολιτική Προστασία και την Περιφέρεια.

Παράλληλα, έντονη επιβάρυνση παρατηρείται και στην περιοχή της Τριάδας, όπου η μεγάλη ποσότητα νερού έχει κατακλύσει δρόμους, αυλές και κατοικίες. Ταυτόχρονα, ζημιές σημειώθηκαν και στον πρωτογενή τομέα, καθώς αγροτικές καλλιέργειες (όπως φυτεύσεις με μαρούλια) καλύφθηκαν από τα νερά, οδηγώντας σε απώλεια μέρους της παραγωγής.

Προβλήματα στη μετακίνηση μεταξύ Τριάδας και Ψαχνών

Αυξημένη επαγρύπνηση απαιτείται από όσους μετακινούνται στον οδικό άξονα Τριάδας-Ψαχνών, καθότι τα ορμητικά νερά παρέσυραν και απέθεσαν στο οδόστρωμα λάσπες, χώματα και πέτρες.

Οι συνθήκες παραμένουν επικίνδυνες, μιας και τα φερτά υλικά συνιστούν παγίδες για τα διερχόμενα οχήματα, με αποτέλεσμα να συνιστάται στους οδηγούς να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα και προσοχή.

Διακοπή της κυκλοφορίας προς τη Βόρεια Εύβοια

Σοβαρή παρακώλυση σημειώθηκε και στη σύνδεση με το βόρειο τμήμα της Εύβοιας, καθώς ο δρόμος τέθηκε εκτός λειτουργίας και στις δύο κατευθύνσεις στην περιοχή Δερβένι, εξαιτίας κατολισθήσεων.

Ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, Γιώργος Κελαϊδίτης, ενημέρωσε ότι η κυκλοφορία διακόπηκε λόγω των προβλημάτων που προκάλεσαν οι κατολισθήσεις, με τα συνεργεία να βρίσκονται σε επιφυλακή για την αποκατάσταση της πρόσβασης.

Οι αρμόδιες αρχές διατηρούν την ετοιμότητά τους στο υψηλότερο επίπεδο, καθώς η εκδήλωση των φαινομένων συνεχίζεται και υφίσταται ενδεχόμενο για νέες επιπλοκές σε περιοχές που έχουν ήδη πληγεί από νερά και μετατοπίσεις χωμάτων.

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