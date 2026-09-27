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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super league 2: Αλλαγές σε τέσσερις «πάγκους», εντός η «απόλυτη» Μαρκό

super league 2
clock 10:07 | 27/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Εντός έδρας υποχρέωση περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής για την πρωτοπόρο της Super League 2, Μαρκό, η οποία υποδέχεται τον Πανθρακικό. Οι άλλοι τρεις που ακολουθούν την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου αγωνίζονται, επίσης, στο σπίτι τους.

Έχοντας περάσει θριαμβευτικά από του Ρέντη, η Μαρκό διατήρησε το απόλυτο και ευελπιστεί να διευρύνει το νικηφόρο σερί της, καθώς περιμένει στην Καισαριανή τον Πανθρακικό. Ο σύλλογος από την Κομοτηνή είναι σε... αναταραχή. Παρά το καλό ξεκίνημα, με απολογισμό επτά βαθμούς σε τρία εντός έδρας ματς, ο Κώστας Γεωργιάδης αποχώρησε για να αναλάβει τον Πανσερραϊκό, με τον Γιάννη Αποστολίδη να αναλαμβάνει τα ηνία. Ο Γεωργιάδης, με τα «λιοντάρια των Σερρών», κοντράρεται στη μακεδονική πόλη με τον Ολυμπιακό Β΄. Ο Πανσερραϊκός δεν μπόρεσε να ανακάμψει, αφού, μετά το διασυρμό από την ΑΕΚ στο Κύπελλο (8-1), ηττήθηκε και από την Καλλιθέα στο «Ελ Πάσο» (2-1), στο «κύκνειο άσμα» του Αλέκου Βοσνιάδη στον πάγκο του. Από ήττα, πάντως, έρχονται κι οι «ερυθρόλευκοι» που υπέκυψαν με 4-2 στη Μαρκό.

Νέους προπονητές έχουν, επίσης, Νίκη Βόλου και Νέστος Χρυσούπολης που τίθενται αντιμέτωποι στο «Παντελής Μαγουλάς». Χωρίς βαθμό ακόμη η Νίκη, έλυσε τη συνεργασία της με τον Στέλιο Μαλεζά και προσέλαβε τον Βοσνιάδη, που έφυγε από τον Πανσερραϊκό. Ο δε Νέστος, αν και ξεκίνησε καλύτερα τη σεζόν, είναι ακόμη σε αναζήτηση προπονητή μετά το «αντίο» του Τιμόθεου Καβακά. Μετά τη «λευκή» ισοπαλία στην Καρδίτσα, ο Πανιώνιος ευελπιστεί να επιστρέψει στις επιτυχίες, καθώς υποδέχεται στη Νέα Σμύρνη τη Ζάκυνθο. Οι Επτανήσιοι καλούνται να επουλώσουν τις... πληγές που τους άνοιξε το βαρύ 4-1 από την Ελλάς Σύρου στη νησιωτική αναμέτρηση.

Οι Συριανοί, όπως κι ο Πανιώνιος, φαντάζουν μεγάλο φαβορί, καθώς φιλοξενούν τον Πύργο. Αφενός στην Ερμούπολη παρουσιάζονται πολύ δυνατοί, αφετέρου οι Πελοποννήσιοι καλούνται να διαχειριστούν το βαρύ 4-0 με το οποίο ηττήθηκαν από την ΑΕΛ. Το «αλογάκι» φιλοδοξεί να συνεχίσει σε ανάλογους ρυθμούς, καθώς κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ Β΄ στο AEL FC Arena. Οι «ασπρόμαυροι», πάντως, έρχονται από το πρώτο φετινό «τρίποντο», το 2-1 επί του Νέστου.

Την πρώτη νίκη αναζητούν Απόλλων Καλαμαριάς και Αναγέννηση Καρδίτσας που τίθενται αντιμέτωποι στη Θεσσαλονίκη. Οι «Πόντιοι» έρχονται από δυο σερί εκτός έδρας ήττες, αμφότερες με σκορ 1-0, ενώ η ΑΣΑ του Απόστολου Χαραλαμπίδη από το 0-0 με τον Πανιώνιο - παιχνίδι στο οποίο έπαιξε για σχεδόν μια ώρα με παίκτη παραπάνω, αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκε. Στο «Γρηγόρης Λαμπράκης», τέλος, η Καλλιθέα υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης Β΄. Η ομάδα του Βαγγέλη Μόρα θέλει να φτάσει στο 3x3 στο «Ελ Πάσο», ενώ εκείνη του Γιάννη Κοντοέ έρχεται από το πρώτο φετινό «τρίποντο», το 1-0 επί του Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 2:


Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026

16:00 Γήπεδο ΜΓΣ Απόλλων Καλαμαριάς, Απόλλων Καλαμαριάς - Αναγέννηση Καρδίτσας

16:00 AEL FC Arena, ΑΕΛ - ΠΑΟΚ Β΄

16:00 «Παντελής Μαγουλάς», Νίκη Βόλου - Νέστος Χρυσούπολης

16:00 Πανιωνίου ΓΣΣ, Πανιώνιος - Ζάκυνθος

17:00 Γήπεδο Ερμούπολης, Ελλάς Σύρου - Πύργος

18:15 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός Β΄

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026

16:00 «Γρηγόρης Λαμπράκης», Καλλιθέα - Αστέρας Τρίπολης Β΄

16:00 «Μιχάλης Κρητικόπουλος», Μαρκό - Πανθρακικός

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