16χρονος με υπερ-μνήμη: «Ταξιδεύει στο χρόνο» και θυμάται τα πάντα από την ηλικία των 3 μηνών

Ενώ πολλοί δυσκολεύονται να θυμηθούν τι συνέβη την περασμένη εβδομάδα - εγώ ας πούμε δεν θυμάμαι τι έφαγα προχθές - ένας έφηβος έχει την ικανότητα να θυμάται σχεδόν όλα όσα έχει κάνει στη ζωή του.

Ο νεαρός, γνωστός μόνο με τα αρχικά KCL για την προστασία της ανωνυμίας του, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις απίστευτες δυνατότητες ανάκλησης για να «ταξιδέψει στο χρόνο» σε σχεδόν οποιοδήποτε γεγονός του παρελθόντος του.

Θυμάται τα πάντα που συνέβησαν στη ζωή του από τριών μηνών

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο KCL είναι καλύτερος στην ανάκληση γεγονότων από το δικό του παρελθόν από το 99% του πληθυσμού, φτάνοντας πίσω σε μια ασυνήθιστα μικρή ηλικία. Οι πρώτες του αναμνήσεις εμφανίστηκαν όταν ήταν μόλις τριών μηνών, και μέχρι τα τρίτα του γενέθλια είχε αναπτύξει μια «αίσθηση συνεχούς, συνειδητής αυτοβιογραφικής εμπειρίας».

Το πιο εντυπωσιακό είναι πως μπορεί να θυμηθεί λεπτομερή γεγονότα από τυχαίες ημερομηνίες με ακρίβεια 83%. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι λιγότεροι από 100 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν αυτή τη πάθηση, γνωστή ως Υψηλά Ανώτερη Αυτοβιογραφική Μνήμη (HSAM).

Πώς ανακάλυψαν τον KCL; Οι εργαστηριακές δοκιμές του ξεπέρασαν κατά πολύ τον μέσο όρο

Αν και οι επιστήμονες γνωρίζουν το HSAM εδώ και χρόνια, η μελέτη αυτού του περίεργου φαινομένου είναι εξαιρετικά δύσκολη επειδή τα πραγματικά περιστατικά είναι σπάνια.

Αυτό άλλαξε τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, όταν ο επικεφαλής ερευνητής Dr. Κρίστιαν Μπαρζικόφσκι από το Πανεπιστήμιο Grenoble Alpes έλαβε ένα email από ένα αγόρι που ισχυριζόταν ότι είχε απίστευτες ικανότητες ανάκλησης.

Ο KCL είχε παρατηρήσει την ασυνήθιστα καλή του μνήμη και επικοινώνησε με τους ερευνητές για να δει αν άξιζε να ερευνηθεί. Μετά από μια πρώτη συνάντηση, ο Dr. Μπαρζικόφσκι συνειδητοποίησε πως οι μνημονικές του ικανότητες ήταν πραγματικά εξαιρετικές και άρχισε να τις δοκιμάζει.

Σε μια δοκιμή, ζητήθηκε από τον KCL και μια τυχαία ομάδα ενηλίκων να αντιστοιχίσουν 15 παγκόσμια γεγονότα με τις ακριβείς ημερομηνίες και τις ημέρες της εβδομάδας. Στη συνέχεια τους δόθηκαν 10 τυχαίες ημερομηνίες και τους ζητήθηκε να ανακαλέσουν την ημέρα της εβδομάδας, ένα ειδησεογραφικό γεγονός από εκείνη την περίοδο και μια συγκεκριμένη προσωπική ανάμνηση από τη συγκεκριμένη ημέρα.

Στη δοκιμή των δημόσιων ημερομηνιών, ο KCL απάντησε σωστά στο 51% των περιπτώσεων, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ομάδας σύγκρισης που ήταν μόλις 20%. Στις προσωπικές αναμνήσεις απέδωσε ακόμα καλύτερα, ανακαλώντας γεγονότα από τυχαίες ημερομηνίες με ακρίβεια 83%, έναντι του μέσου όρου του 28,75%.

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Πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός του;

Αυτό που κάνει την περίπτωση τόσο ιδιαίτερη είναι ότι, πέρα από την απόκοσμη αυτοβιογραφική του μνήμη, δεν υπάρχει τίποτα ασυνήθιστο πάνω του. Δεν χρησιμοποιεί ειδικές τεχνικές απομνημόνευσης για την αποθήκευση πληροφοριών, ενώ οι γονείς του δεν ανέφεραν τίποτα μη φυσιολογικό στη σωματική ή ψυχολογική του ανάπτυξη.

Στην εργασία τους, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cortex, οι ερευνητές γράφουν: «Τα συσσωρευμένα στοιχεία υποδηλώνουν ότι τα άτομα με HSAM δεν είναι γνωστικοί "υπερήρωες". Αντίθετα, φαίνονται σε μεγάλο βαθμό συγκρίσιμα με τον γενικό πληθυσμό σε τομείς όπως η μάθηση καθημερινών πληροφοριών ή η απομνημόνευση αριθμών».

Αυτό που φαίνεται να ξεχωρίζει αυτά τα άτομα δεν είναι το πόσο καλή είναι η μνήμη τους, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αποκτούν πρόσβαση στις αναμνήσεις τους. Ένα βασικό σημείο που σημείωσαν οι ερευνητές είναι ότι ο KCL αναφέρει πως οι αναμνήσεις του συχνά πυροδοτούνται από το ελάχιστο ερέθισμα, όπως μια μυρωδιά, απόσπασμα μουσικής ή ακόμα και μια συγκεκριμένη πρόταση.

Περνάει αρκετές ώρες την ημέρα χαμένος σε αναμνήσεις του παρελθόντος, με τους ερευνητές να σημειώνουν ότι αυτή η ανάκληση είναι σε μεγάλο βαθμό ακούσια.

Ο Dr. Μπαρζικόφσκι υπέβαλε τον KCL σε μια δοκιμή όπου παρακολουθούσε μοτίβα σε μια οθόνη υπολογιστή, ενώ οι ερευνητές τον ρωτούσαν περιοδικά για τις σκέψεις που περνούσαν από το μυαλό του. Διαπίστωσαν πως είχε αυξημένο επίπεδο ακούσιων αυτοβιογραφικών αναμνήσεων κατά τη διάρκεια αυτής της απλής εργασίας.

Τέλος, ο ερευνητής σημειώνει πως ο KCL έχει μια ακραία ευαισθησία στα αισθητηριακά ερεθίσματα, τα οποία λειτουργούν ως ενισχυτής για τα διακριτικά μηνύματα που κανονικά πυροδοτούν την ανάκληση της μνήμης. Ως αποτέλεσμα, οι προσωπικές αναμνήσεις αναδύονται πολύ πιο εύκολα από ό,τι στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

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