Κρήτη: Βροχές και καταιγίδες σήμερα - Ζωντανά η εξέλιξη του φαινομένου

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Στην Κρήτη, και κυρίως στα δυτικά του νησιού, επικεντρώνεται σήμερα η κακοκαιρία, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, τα οποία παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με την αρχική πρόγνωση.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στην ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία, στις Σποράδες και στις δυτικές Κυκλάδες έως το πρωί, ενώ στην Εύβοια τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι το απόγευμα.

Την ίδια ώρα, θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 7 έως 8 μποφόρ, θα επικρατήσουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

Δείτε live την εξέλιξη του φαινομένου στην Κρήτη:

Διαβάστε επίσης:

Αρκαλοχώρι 27 Σεπτεμβρίου 2021: Η μέρα που άλλαξε για πάντα τις ζωές όλων...

Ηράκλειο: Η σύλληψη του 40χρονου έξω από το σπίτι νεαρής κοπέλας και το σκληρό υλικό παιδικής πορνογραφίας