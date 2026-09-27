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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Βροχές και καταιγίδες σήμερα - Ζωντανά η εξέλιξη του φαινομένου

κακοκαιρία, βροχές, καταιγίδες
clock 07:52 | 27/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στην Κρήτη, και κυρίως στα δυτικά του νησιού, επικεντρώνεται σήμερα η κακοκαιρία, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, τα οποία παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με την αρχική πρόγνωση.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στην ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία, στις Σποράδες και στις δυτικές Κυκλάδες έως το πρωί, ενώ στην Εύβοια τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι το απόγευμα.

Την ίδια ώρα, θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 7 έως 8 μποφόρ, θα επικρατήσουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

Δείτε live την εξέλιξη του φαινομένου στην Κρήτη:

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