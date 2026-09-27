Nations League: Η Ισπανία νίκησε την Αγγλία στο Γουέμπλεϊ

Είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια και το «φωνάζει»! Η Ισπανία νίκησε 3-2 στο «Γουέμπλεϊ» την Αγγλία, με ανατροπή στη... ανατροπή και έδειξε για ποιον λόγο θεωρείται μία από τις κορυφαίες εθνικές ομάδες στην Ιστορία του ποδοσφαίρου. Παράλληλα, ανάγκασε τους πάντες να αναρωτηθούν «αν όχι τώρα, πότε;» Κι αυτό το ερώτημα αφορά το εκπληκτικό αήττητο σερί της «Roja» που επεκτάθηκε στους 39 αγώνες και κρατάει από τον Μάρτιο του 2024, όταν είχε χάσει 1-0 σε φιλικό από την Κολομβία. Οι Άγγλοι βρήκαν τις απαντήσεις στο προβάδισμα του Γιαμάλ από τα... αποδυτήρια και προηγήθηκαν 2-1 με Γκόρντον και Κέιν, ο οποίος όμως στο 54΄ αστόχησε (οριζόντιο δοκάρι) σε πέναλτι. Τέτοια... σφάλματα πληρώνονται ακριβά εναντίον της Ισπανίας, που έφτασε στο 2-3 με τους Μπαένα και Ογιαρθάμπαλ.

Από τα υπόλοιπα παιχνίδια, ξεχωρίζει η νίκη 2-1 της Κροατίας επί της Τσεχίας στην Πράγα, με τον Λούκα Μόντριτς, που στις αρχές του μήνα έκλεισε τα 41, να πετυχαίνει το πρώτο γκολ να να γίνεται ένας από τους μεγαλύτερους σε ηλικία σκόρερ στα χρονικά.

Επίσης, ο Σταύρος Πήλιος ήταν βασικός στη νίκη 2-0 της Αλβανίας επί της Λευκορωίας, ενώ στο



Β.Μακεδονία-Ελβετία 0-3 ο Ραστόντερ του Παναθηναϊκού έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο με τους γηπεδούχους, ενώ ο Φρόιλερ του Ολυμπιακού άνοιξε το σκορ και αγωνίστηκε σε όλο το 90λεπτο με τους νικητές.





Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της πρεμιέρας του Nations League έχουν ως εξής:

LEAGUE A ======== 1ος ΟΜΙΛΟΣ ---------- 1η αγωνιστική - 25 Σεπτεμβρίου

Ιταλία-Βέλγιο 0-2



(20΄ Γκοτς, 69΄ Λουντεμπάκιο)

Τουρκία-Γαλλία 0-1



(54΄ Μπαπέ)





2ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 24 Σεπτεμβρίου

Ολλανδία-Γερμανία 1-1



(90'2 Χάκπο - 32' Νμετσά)

Σερβία-Ελλάδα 1-2



(4' Ζίβκοβιτς - 74' Τζόλης, 90'+5 Δουβίκας)





3ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 26 Σεπτεμβρίου

Αγγλία-Ισπανία 2-3



(36΄ Γκόρντον, 40΄ Κέιν - 2΄ Γιαμάλ, 60΄ Μπαένα, 74΄ Ογιαρθάμπαλ)

Τσεχία-Κροατία 1-2



(54΄ Κάραμπετς - 47΄ Μόντριτς, 77΄ Πάσαλιτς)





4ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 24 Σεπτεμβρίου

Πορτογαλία-Ουαλία 1-0



(22' Ζοάο Φέλιξ)

Νορβηγία-Δανία 3-2



(14' Μπομπ, 18',74' Χάαλαντ - 25' Ντάμσγκααρντ, 60' Χόιλουντ)





LEAGUE B



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1ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 26 Σεπτεμβρίου

Σλοβενία-Σκωτία 0-0

Β.Μακεδονία-Ελβετία 0-3



(22΄ Φρόιλερ, 41΄,74΄ Αμντουνί)





2ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 25 Σεπτεμβρίου

Γεωργία-Β. Ιρλανδία 0-1



(90'+9' Σι Τσαρλς)

Ουγγαρία-Ουκρανία 0-1



(42΄ Σίκαν)





3ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 24 Σεπτεμβρίου

Αυστρία-Ισραήλ 3-1



(43' πέν. Σμιντ, 90' Μβένε, 90'+3 Κάλαϊτζιτς - 55' Φερκί)

Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0



(83' Μουρίκι)





4ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 25 Σεπτεμβρίου

Πολωνία-Βοσνία 0-0

Σουηδία-Ρουμανία 2-1



(29΄ Ίσακ, 43΄ Γκιοκέρες - 29΄ Μαν)





LEAGUE C



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1ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 26 Σεπτεμβρίου

Σαν Μαρίνο-Φινλανδία 0-7



(5', 79', 88' πέν. Πογιάνπαλο, 14' Σβάνμπακ, 33' Κάλμαν, 50', 55' Βάλτα)

Αλβανία-Λευκορωσία 2-0



(34΄πεν. Ασλάνι, 45+2΄ Μανάι)





2ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 25 Σεπτεμβρίου

Αρμενία-Λετονία 2-0



(31' Χαρουτιουνιάν, 75' Γκαριμπιάν)

Μαυροβούνιο-Κύπρος 2-1



(65΄πεν. Κρστοβιτς, 86΄ Όσμαγιτς - 55΄ Έντουαρντς)





3ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 26 Σεπτεμβρίου

Ν. Φαρόε-Καζακστάν 1-1



(14 Σαμούελσεν - 26' Ερλάνοφ)

Σλοβακία-Μολδαβία 2-0



(32΄ Σράντς, 40΄πεν. Ντούντα)





4ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 26 Σεπτεμβρίου

Ισλανδία-Εσθονία 1-1



(45' Α. Γκούντγιονσεν - 64' Πασκότσι)

Βουλγαρία-Λουξεμβούργο 1-2



(18' Τσαντάροβ - 37' Μπαρέιρο, 65' Τιλ)





LEAGUE D



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1ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 24 Σεπτεμβρίου

Ανδόρα-Μάλτα 1-2



(17' Λόπεζ - 37' Καρντόνα, 81' Τέουμα)





2ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 24 Σεπτεμβρίου

Λιχτενστάιν-Λιθουανία 0-2



(53' Μισέλμπρινκ, 66' Ντολζνίκοφ)