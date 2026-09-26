Νίκη της Εθνικής Παίδων επί του Γιβραλτάρ και τώρα... Ισλανδία

Η Εθνική Παίδων επικράτησε 4-2 της αντίστοιχης του Γιβραλτάρ στο Mladost Stadium για τη 2η αγωνιστική ημέρα της 1ης προκριματικής φάσης (7ος όμιλος) του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 17 ετών, που διεξάγεται στη Βοσνία/Ερζεγοβίνη.

Στο πρώτο ημίχρονο η Ελλάδα πήρε προβάδισμα δύο γκολ σε διάστημα τριών λεπτών. Συγκεκριμένα στο 21' ο Αγιοβλασίτης γύρισε στο σημείο του πέναλτι και ο Βεριντιάνο με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και στο 24' ο Τεντολούρης με εξαιρετική προσωπική ενέργεια εντός περιοχής απέφυγε 3 παίκτες και με πλασέ νίκησε τον Λόπεζ. Παρότι η Εθνική συνέχισε να πιέζει και να δημιουργεί ευκαιρίες το Γιβραλτάρ σκόραρε στην πρώτη ευκαιρία που δημιούργησε στο 38', όταν από βολέ του Λόπεζ, ο Χίλ Ντε Ολιβέιρα με προβολή μείωσε για τους τυπικά φιλοξενούμενους.

Το δεύτερο ημίχρονο κυμάνθηκε στον ρυθμό του πρώτου με την Ελλάδα να πιέζει για να διευρύνει το προβάδισμά της και να τα καταφέρνει στο 50' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Χίντς. Ωστόσο το Γιβραλτάρ μείωσε εκ νέου με δυνατό σουτ του Πάγιας από τη μεγάλη περιοχή. Μετά την επίτευξη του γκολ του Γιβραλτάρ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Αχνούντ. Οι ποδοσφαιριστές του κ. Καραγιάννη συνέχισαν να δημιουργούν ευκαιρίες για να κλειδώσουν τη νίκη και παρότι στο 70' η εκτέλεση φάουλ του Νέτο σταμάτησε στο δοκάρι του Λόπεζ, στο 78' ο Κακάλης με πλασέ από το σημείο του πέναλτι σφράγισε τη νίκη για την Εθνική και διαμόρφωσε το αποτέλεσμα του αγώνα.

Ελλάδα (Παναγιώτης Καραγιάννης): Σαρακασίδης, Τσιάβος, Τριχολίδης, Χίντς, Βεριντιάνο (76' Ξυδιάς), Δουραλής (61' Νέτο), Τεντουλούρης (61' Φώτης), Καδόγλου (80' Θεοδωρίδης), Ζενελάι(80' Δημόπουλος), Αγιοβλασίτης, Κακάλης.

Γιβραλτάρ (Ράιαν Κασιάρο): Λόπεζ, Χιλ (90' Σάντσεζ), Λίμα, Ερνάντεζ, Μαρτίνεζ, Κορδόν, Πάγιας (59' Ελ Χάνα), Γκούλινγκ (75' Πούρντι), Κασιάρο, Αχνούντ, Ντε Ολιβέιρα (75' Γκάρο).

* Στον άλλο αγώνα του 7ου ομίλου στον οποίο συμμετέχει η Εθνική Παίδων, η Ισλανδία επικράτησε 3-1 της οικοδέσποινας του τουρνουά Βοσνίας/Ερζεγοβίνης. Υπενθυμίζεται ότι οι 54 ομάδες που συμμετέχουν στην 1η προκριματική φάση έχουν χωριστεί σε 14 ομίλους, με τους αγώνες κάθε ομίλου να διεξάγονται σε μία έδρα. Οι 14 νικητές των ομίλων και οι 14 δεύτεροι προκρίνονται στη League A της 2ης προκριματικής φάσης. Οι υπόλοιπες 26 ομάδες θα αγωνιστούν στη League B της 2ης φάσης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα αγώνων της τελευταίας ημέρας του τουρνουά:

29/09/2026, 15:00: Γιβραλτάρ - Βοσνία/Ερζεγοβίνη (FF BH Football Training Centre, Zenica)



29/09/2026, 15:00: Ελλάδα – Ισλανδία (Mladost Stadium, Kakanj)