Ευθύμιος Λέκκας για Πλάκα: Ήταν ένα μνημείο, δεν ήταν σύγχρονο κτήριο - Η τρωτότητά του ήταν μεγάλη

Στο σημείο της φονικής έκρηξης στην Πλάκα βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (26/09) ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος αναφέρθηκε τόσο στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση διάσωσης όσο και στην κατάσταση του κτηρίου που κατέρρευσε.

Ο ίδιος αρχικά εξήρε το έργο της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής, τονίζοντας ότι οι διασώστες επιχείρησαν σε εξαιρετικά απαιτητικό περιβάλλον, καθώς τα δύο γειτονικά κτήρια παρουσίαζαν σοβαρά προβλήματα στατικότητας και κίνδυνο περαιτέρω κατάρρευσης.

«Θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους όσοι επιχειρούσαν στην ΕΜΑΚ και στην Αστυνομία βεβαίως», σημείωσε.

Τα σενάρια για τα αίτια της έκρηξης

Αναφερόμενος στα αίτια της έκρηξης, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ υπογράμμισε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, καθώς η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι και εκείνο της διαρροής φυσικού αερίου, χωρίς ωστόσο να μπορεί να θεωρηθεί επιβεβαιωμένο σε αυτή τη φάση των ερευνών.

«Υποθέτουν, απ’ ό,τι συζητάμε, ότι υπήρχε μια διαρροή φυσικού αερίου μέσα στο κτήριο. Η κυρία που ήταν διευθύντρια του κτηρίου το πρωί μάλλον άναψε κάποιο λαμπτήρα και από εκεί ξεκίνησαν όλα, αλλά αυτό είναι πολύ επιφανειακή προσέγγιση», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η αρμόδια υπηρεσία της Πυροσβεστικής, η οποία θα εξετάσει όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

«Η τρωτότητά του ήταν μεγάλη»

Ο Ευθύμιος Λέκκας στάθηκε ιδιαίτερα στα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του κτηρίου που κατέρρευσε, επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για ένα παλαιό διατηρητέο κτίσμα με αυξημένη ευπάθεια απέναντι σε ένα τόσο ισχυρό φαινόμενο.

«Ήταν ένα μνημείο, δεν ήταν σύγχρονο κτήριο. Η τρωτότητά του ήταν μεγάλη. Δεν είχε φέροντα οργανισμό σε όλη την έκτασή του. Ήταν από τοιχοποιία, τούβλα, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευπαθή σε όλη αυτή τη διαδικασία», είπε.

Παράλληλα, εξήγησε ότι η ευπάθεια τέτοιων κατασκευών σχετίζεται και με τη μειωμένη συνοχή των δομικών στοιχείων της τοιχοποιίας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε εκτεταμένες καταρρεύσεις όταν ασκηθούν μεγάλες δυνάμεις.

Μάλιστα, οι εικόνες που αντίκρισε στο σημείο τού θύμισαν σκηνές από την καταστροφή που είχε προκαλέσει η μεγάλη έκρηξη στη Βηρυτό.

«Τα δύο κτήρια είναι σε οριακή ισορροπία»

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ για τα δύο όμορα κτήρια, τα οποία, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, φαίνεται να βρίσκονται σε εξαιρετικά εύθραυστη κατάσταση.

«Με όση εμπειρία διαθέτουμε, είναι σε μια οριακή ισορροπία. Τουλάχιστον έτσι φαίνονται, γιατί τα τμήματα των κτιρίων… ουσιαστικά το ένα κτήριο, το δεξιό κτήριο, η μια γωνία στέκεται σε ένα παράθυρο ουσιαστικά που το στηρίζει ξύλινο και το άλλο κτήριο βεβαίως έχει υποστεί ζημιές», ανέφερε.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι πρόκειται για μια καθαρά προκαταρκτική εκτίμηση, καθώς απαιτείται λεπτομερής έλεγχος από μηχανικούς προκειμένου να αποτυπωθεί με ακρίβεια η πραγματική κατάσταση των κτηρίων.

Κλείνοντας, ο Ευθύμιος Λέκκας υπογράμμισε ότι τα συγκεκριμένα κτίρια χρειάζονται παρεμβάσεις και περαιτέρω αξιολόγηση, καθώς η σημερινή τους κατάσταση δεν επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα για τη συμπεριφορά τους σε ένα ακραίο συμβάν.

«Είναι κτήρια τα οποία χρήζουν κάποιας βελτίωσης. Είναι κτήρια τα οποία είναι σε έναν ανεκτό βαθμό στατικότητας, αλλά δεν ξέρει κανένας κατά πόσο θα αντέξουν σε έναν μεγάλο σεισμό ή σε μια μεγάλη έκρηξη», σημείωσε.

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