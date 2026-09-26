Τσιμιτσέλης: "Η μητέρα μου με μεγάλωσε σε δύσκολες συνθήκες με πολύ πόνο και αίμα, είναι ηρωίδα"

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης άνοιξε την καρδιά του σε μια βαθιά εξομολογητική συνέντευξη στην εκπομπή Μια Ελλάδα παρέα και στη Μαρία Κοκολάκη.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε με συγκίνηση για τον ρόλο του ως πατέρας, τη βαθιά σύνδεση με τις ρίζες του, αλλά και τη γυναίκα που αποτελεί το στήριγμα της ζωής του και δεν είναι άλλη από τη μητέρα του.

«Είμαι και εγώ δεμένος με τη μητέρα μου, αλλά δεν είμαι εκδηλωτικός. Έτσι είναι και η κόρη μου. Η μητέρα μου για μένα είναι τα πάντα. Δεν είναι μόνο το ότι με μεγάλωσε μόνη της. Με μεγάλωσε και σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με πολύ πόνο και αίμα. Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Είναι ηρωίδα μάνα» είπε χαρακτηριστικά.

«Είμαι και εγώ δεμένος με τη μητέρα μου, αλλά δεν είμαι εκδηλωτικός. Έτσι είναι και η κόρη μου. Η μητέρα μου για μένα είναι τα πάντα. Δεν είναι μόνο το ότι με μεγάλωσε μόνη της. Με μεγάλωσε και σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με πολύ πόνο και αίμα. Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Είναι ηρωίδα μάνα» είπε χαρακτηριστικά.

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