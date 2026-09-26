Αεροπορικά εισιτήρια: Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στις αυξήσεις των Αύγουστο

Οι τιμές των οργανωμένων διακοπών στην ΕΕ ήταν κατά 3,2% υψηλότερες τον Αύγουστο του 2026 σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, ανταποκρινόμενες στο συνολικό ποσοστό πληθωρισμού (3,2%). Εν τω μεταξύ, οι τιμές των αεροπορικών μεταφορών επιβατών μειώθηκαν κατά 0,4%, παραμένοντας αρκετά κάτω από το συνολικό ποσοστό πληθωρισμού, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας Eurostat.

Τόσο οι τιμές των οργανωμένων διακοπών όσο και των αεροπορικών μεταφορών επιβατών παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις από τον Ιανουάριο του 2025, με τις αεροπορικές μεταφορές επιβατών να εμφανίζουν τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα. Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων αυξήθηκαν κατά 13,7 % τον Απρίλιο του 2025 σε ετήσια βάση, για να μειωθούν στη συνέχεια κατά 3,2 % τον επόμενο μήνα. Οι διακυμάνσεις παραμένουν εμφανείς το 2026, καθώς οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων ξεκίνησαν τη χρονιά με πτώση 2,9%, ακολουθούμενη από απότομη πτώση (-4,7%) τον Απρίλιο, σημαντική άνοδο τον Μάιο (+8,1%) και μέτριες αυξήσεις τους επόμενους μήνες, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2025.

Όσον αφορά τα οργανωμένα ταξίδια, οι τιμές ήταν υψηλότερες κατά 8,3% και 8,0% τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2025 σε σχέση με τους ίδιους μήνες του προηγούμενου έτους, αλλά από τότε και μετά ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε αργά. Οι τιμές έφτασαν ξανά στο υψηλότερο σημείο τους τον Απρίλιο του 2025 (+7,7%), στη συνέχεια μειώθηκαν σε επίπεδα πιο κοντά στο ποσοστό του πληθωρισμού μεταξύ Ιουνίου και Οκτωβρίου 2025, πριν αρχίσουν να αυξάνονται εκ νέου. Όπως και οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, έτσι και οι τιμές των οργανωμένων διακοπών σημείωσαν πτώση τον Απρίλιο του 2026 (-0,5%), αλλά ανέκαμψαν τους επόμενους μήνες.

Η πρώτη θέση της Ελλάδας στα αεροπορικά εισιτήρια

Η Ελλάδα αναδείχθηκε… πρωταθλήτρια Ευρώπης όσον αφορά στην αύξηση των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων που διαμορφώθηκε σε +16,3% ενώ ακολούθησε η Ιρλανδία με +14,4% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Όσον αφορά στον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (HICP), στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 3,7 καταλαμβάνοντας την 13η θέση στη σχετική κατάταξη, ενώ η αύξηση των τιμών των πακέτων διακοπών έφτασε στο +6,3% καταλαμβάνοντας την 18η σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Πώς εξελίχθηκαν οι τιμές των οργανωμένων διακοπών και των αεροπορικών εισιτηρίων

Τον Αύγουστο του 2026, οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση στην Ελλάδα (+16,3%) και στην Ιρλανδία (+14,4%) σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Σε 10 χώρες της ΕΕ, οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων μειώθηκαν, με τη Σλοβακία να καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση (-61,2%); για τις υπόλοιπες χώρες, οι μειώσεις κυμάνθηκαν από -15,8% στην Ισπανία έως -0,9% στη Λιθουανία.

Τον ίδιο μήνα, οι τιμές των οργανωμένων διακοπών σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση στο Βέλγιο, με άνοδο 16,2% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Ακολούθησε η Πορτογαλία με αύξηση 14,3%, μπροστά από τη Σουηδία (+12,8%), τη Λιθουανία (+12,3%) και τη Ρουμανία (+11,9%). Αντίθετα, 4 χώρες της ΕΕ κατέγραψαν μειώσεις στις τιμές των οργανωμένων διακοπών: η Εσθονία (-21,1%), η Ισπανία (-5,2%), η Ιταλία (-4,8%) και η Ιρλανδία (-0,4%).

Πηγή: oikonomikostaxydromos.gr

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