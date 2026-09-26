Ερέτρια: Ο καπετάν Δημήτρης διεκδικεί στα 92 του θέση στο Γκίνες ως ο γηραιότερος εν ενεργεία ψαράς στον κόσμο

Στα 92 του χρόνια, ο καπετάν Δημήτρης Πολυζωίδης από την Ερέτρια, συνεχίζει να ασκεί το επάγγελμα που αγαπά και διεκδικεί θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες ως ο γηραιότερος εν ενεργεία επαγγελματίας ψαράς παγκοσμίως.

Στις 13 Αυγούστου 2026, στις 3:30 τα ξημερώματα, απέπλευσε από το λιμάνι της Ερέτριας με το ξύλινο αλιευτικό του σκάφος «Γρηγόριος», πραγματοποιώντας μια εξίμισι ωρών αλιευτική εξόρμηση. Χειρίστηκε ο ίδιος το σκάφος, έριξε και μάζεψε τα δίχτυα και τα παραγάδια του, ενώ μετά την επιστροφή του στο λιμάνι, στις 10 το πρωί, συνέχισε τις εργασίες του στη στεριά.

Την προσπάθειά του κατέγραψαν τρεις μάρτυρες που επέβαιναν στο σκάφος, η νομικός Αγγελική Σολομωνίδου, ο καρδιολόγος Γεώργιος Καρυστινός και ο στρατιωτικός νομικός François Delannoy, σύμφωνα με το Εviaonline.

Ο φάκελος της υποψηφιότητας, με βίντεο, φωτογραφίες και υπογεγραμμένες δηλώσεις των μαρτύρων, υποβλήθηκε στον οργανισμό Guinness World Records από τον γιο του, Πολυζώη Πολυζωίδη, με την υποστήριξη της ΑΜΚΕ «Isonomia».

Η τελική απόφαση για την αναγνώριση του ρεκόρ εκκρεμεί, με την οικογένεια του καπετάν Δημήτρη και την τοπική κοινωνία της Ερέτριας να αναμένουν τα αποτελέσματα. Ο 92χρονος καπετάνιος αναρρώνει αυτή την περίοδο από προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση.

Διαβάστε επίσης

Στα βήματα των ηρώων: Η Ρητίνη τιμά το Τάγμα Εθελοντών Κρητών "Κολοκοτρώνη"

Πλάκα: Νιόπαντρο ζευγάρι τα δύο από τα θύματα της τραγωδίας - Ήταν στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος