ΚΥΡ.27 Σεπ 2026 00:26
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βόλει: Ο ΟΦΗ...ισόπαλος (2-2) και με τον Φλοίσβο σε φιλικό!

ofi-volley
clock 22:47 | 26/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Όπως και κόντρα στην Κηφισιά στο "Ζηρίνειο", έτσι και απέναντι στον Φλοίσβο στο κλειστό "Σοφία Μπεφόν" ο ΟΦΗ αναδείχθηκε ισόπαλος με 2-2 σετ σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας.

Το δελτίο τύπου του ΤΑΑ ΟΦΗ αναφέρει:

«Στο δεύτερο του φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας, ο ΟΦΗ -όπως και στο πρώτο με την Κηφισιά– ήρθε… ισόπαλος με σκορ 2-2 (22-25, 21-25, 25-22, 25-22) με τον Φλοίσβο, σε παιχνίδι που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο “Σοφία Μπεφόν” στην Αθήνα.

Ο ΟΦΗ πήρε τα δυο πρώτα σετ και η ομάδα του Φλοίσβου τα δυο επόμενα, σε μια αναμέτρηση με πολλές δοκιμές και χρήσιμα συμπεράσματα, από τους προπονητές.

Όπως και στο φιλικό με την Κηφισιά, έτσι και με τον Φλοίσβο, ο προπονητής του ΟΦΗ Φρανκ Ντεπέστελε, έδωσε χρόνο και ρόλους, σε όλους τους παίκτες του!

Η αποστολή του ΟΦΗ, μετά το φιλικό με τον Φλοίσβο, επέστρεψε στο Αίγιο, όπου την Τετάρτη (30/10) θα αντιμετωπίσει σε νέο φιλικό παιχνίδι την Καλαμάτα.

Την Τρίτη (29/10) αναμένεται στην Αθήνα, ο Νιγηριανός κεντρικός του ΟΦΗ, Πασκάλ Οζοκόγιε, ο οποίος είχε υποχρεώσεις με την Εθνική ομάδα της χώρας του, στο Παναφρικανικό Κύπελλο και θα τεθεί και αυτός, στην διάθεση του Φρανκ Ντεπέστελε. Το ίδιο ισχύει και με τον στρατευμένο Βασίλη Καφαντάρη.»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Οφη Βόλει
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis