Βόλει: Ο ΟΦΗ...ισόπαλος (2-2) και με τον Φλοίσβο σε φιλικό!

Όπως και κόντρα στην Κηφισιά στο "Ζηρίνειο", έτσι και απέναντι στον Φλοίσβο στο κλειστό "Σοφία Μπεφόν" ο ΟΦΗ αναδείχθηκε ισόπαλος με 2-2 σετ σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας.

Το δελτίο τύπου του ΤΑΑ ΟΦΗ αναφέρει:

«Στο δεύτερο του φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας, ο ΟΦΗ -όπως και στο πρώτο με την Κηφισιά– ήρθε… ισόπαλος με σκορ 2-2 (22-25, 21-25, 25-22, 25-22) με τον Φλοίσβο, σε παιχνίδι που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο “Σοφία Μπεφόν” στην Αθήνα.

Ο ΟΦΗ πήρε τα δυο πρώτα σετ και η ομάδα του Φλοίσβου τα δυο επόμενα, σε μια αναμέτρηση με πολλές δοκιμές και χρήσιμα συμπεράσματα, από τους προπονητές.

Όπως και στο φιλικό με την Κηφισιά, έτσι και με τον Φλοίσβο, ο προπονητής του ΟΦΗ Φρανκ Ντεπέστελε, έδωσε χρόνο και ρόλους, σε όλους τους παίκτες του!

Η αποστολή του ΟΦΗ, μετά το φιλικό με τον Φλοίσβο, επέστρεψε στο Αίγιο, όπου την Τετάρτη (30/10) θα αντιμετωπίσει σε νέο φιλικό παιχνίδι την Καλαμάτα.

Την Τρίτη (29/10) αναμένεται στην Αθήνα, ο Νιγηριανός κεντρικός του ΟΦΗ, Πασκάλ Οζοκόγιε, ο οποίος είχε υποχρεώσεις με την Εθνική ομάδα της χώρας του, στο Παναφρικανικό Κύπελλο και θα τεθεί και αυτός, στην διάθεση του Φρανκ Ντεπέστελε. Το ίδιο ισχύει και με τον στρατευμένο Βασίλη Καφαντάρη.»