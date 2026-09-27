Παναθηναϊκός- ΠΑΟΚ 82-84: Οσμάν και… τέζα!

Το μεγάλο μπαμ έκανε το ΠΑΟΚ, που επικράτησε με σκορ 84-82 του Παναθηναϊκού στον ημιτελικό του Super Cup και θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (27/9) τον Ολυμπιακό στον μεγάλο τελικό.

Ο Τσέντι Οσμάν ήταν εκείνος που χάρισε τη νίκη στους Θεσσαλονικείς, αφού με ένα τρομερό τρίποντο στην εκπνοή έκανε το 84-82 και έδωσε την ιστορική νίκη στον «Δικέφαλο».

Το πρώτο μέρος ανήκε ολοκληρωτικά στον ΠΑΟΚ, καθώς η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι είχε κυριαρχήσει στο παρκέ παίζοντας πολύ σωστά, με πλάνο και πολλή ενέργεια.

Οι Θεσσαλονικείς εκμεταλλεύτηκαν την πολύ κακή πνευματική προσέγγιση των «πρασίνων» στο ματς με τους Οσμάν και Φόστερ να είναι καταπληκτικοί και προηγήθηκαν με 9 πόντους διαφορά (20-29 στο 14’).

Ο Παναθηναϊκός είχε τρομερό πρόβλημα στην οργάνωση του παιχνιδιού του, στις επιστροφές του στην άμυνα και κυρίως στα ριμπάουντ, όπου ο ΠΑΟΚ έκανε… θραύση (12-24 στο 18’ εκ των οποίων τα 13 επιθετικά)!

Το «τριφύλλι» μείωσε σε 32-34 στο 19’ με το «Δικέφαλο» να μην χάνει ποτέ το προβάδισμα κλείνοντας το δεύτερο δεκάλεπτο με 34-38.

Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλός και στο τρίτο δεκάλεπτο με τον Μουρ να δίνει λύσεις, αλλά και τον Μπάντιο να βρίσκει το δρόμο για το καλάθι από την περιφέρεια και να «ξεκολλάει» τον Παναθηναϊκό, που μάλιστα στο 29’ πέρασε μπροστά για πρώτη φορά στο ματς (58-55).

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 69-75 στο 36’ ανακτώντας το προβάδισμα μετά από κάποια αναλαμπή του Παναθηναϊκού (60-55), αλλά ο Μουρ στο 38’ έκανε το 74-78 και οι Φρανσίσκο και Λεσόρ στο 1.33 είχαν 0/3 βολές!





Ο Οσμάν έχασε ένα λέι απ στο 1.10’’ πριν τη λήξη και ο ψηλός του Παναθηναϊκού μείωσε στα 50’’ σε 76-78, αλλά στα 25’’ ο Καλάθης έδωσε «αέρα» τεσσάρων πόντων (76-80) στον «Δικέφαλο»!

Ο Φρανσίσκο μείωσε στα 22’’ σε 79-80 και στα 17’’ ο Καλάθης έκανε το 79-81 με ½ βολές, ενώ με τρίποντο ο Γάλλος γκαρντ στα 13’’ έδωσε προβάδισμα 82-81 στους «πράσινους». Όμως ο Οσμάν στην εκπνοή με τρίποντο έκανε το 82-84 και έδωσε τη μεγάλη νίκη στον ΠΑΟΚ.



Τα δεκάλεπτα: 15-24, 34-38, 58-55, 82-84.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 2, Φρανσίσκο 20 (4/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 6/9 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 5 λάθη), Γιαμπουσέλε 4, Μήτογλου 1, Μαντζούκας, Μωραΐτης 2, Μπάντιο 17 (3/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5/6 βολές), Ρογκαβόπουλος 8 (1 τρίποντο, 9 ριμπάουντ), Λεσόρ 13 (5/6 δίποντα, 3/8 βολές), Μπόνγκα 5, Ερνανγκόμεθ 10 (2/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ)

ΠΑΟΚ (Τρινκιέρι): Ταϊρί 10(2/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα), Οσμάν 18 (5/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/7 βολές, 6 ριμπάουντ), Αλεξάντερ 15 (7/10 δίποντα, 1/1 βολή), Χουγκάζ 5 (1/5 τρίποντα), Καλάθης 7 (3/3 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μήτρου-Λονγκ 3 (1/8 σουτ), Χάτζινκς 3 (1), Φόστερ 12 (1/1 δίποντο, 3/8 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Περσίδης, Μουρ 11 (5/7 δίποντα, 1/3 βολές, 9 ριμπάουντ)