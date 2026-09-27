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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Η κόρη στο νοσοκομείο, οι γονείς με χειροπέδες

περιπολικό
clock 09:09 | 27/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου μεταφέρθηκε χθες τα ξημερώματα ανήλικη 17 ετών, μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κοινωνική εκδήλωση που πραγματοποιούνταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η ανήλικη βρισκόταν στην εκδήλωση μαζί με τους γονείς της, ηλικίας 58 και 52 ετών, και σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ που της προκάλεσε συμπτώματα μέθης.

Συγγενικά της πρόσωπα τη μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.

Οι γονείς της συνελήφθησαν ενώ οι αρχές αναζητούν και τον ιδιοκτήτη του καταστήματος.

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Ανηλικη Αλκοολ Νοσοκομείο Ρεθύμνου
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