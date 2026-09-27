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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: «Τσουχτερά» πρόστιμα της Πυροσβεστικής για καύσεις καλλιεργειών

φωτιά - καύση κλαδιών
clock 08:30 | 27/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δύο διοικητικά πρόστιμα επέβαλε τις τελευταίες ημέρες η Πυροσβεστική στο Ρέθυμνο, για καύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η πιο πρόσφατη περίπτωση αφορά περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου, όπου οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ρεθύμνου επέβαλαν πρόστιμο 3.093 ευρώ  σε Έλληνα, για καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης.

Αντίστοιχη παράβαση καταγράφηκε την Τετάρτη στον Δήμο Αγίου Βασιλείου.

Εκεί, επιβλήθηκε πρόστιμο 2.784 ευρώ και 38 λεπτών σε Έλληνα, για καύση βοσκότοπου.

Και στις δύο περιπτώσεις, τα πρόστιμα επιβλήθηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων της Πυροσβεστικής για την τήρηση της νομοθεσίας που αφορά τις καύσεις στην ύπαιθρο.

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