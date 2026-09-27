Κρήτη: Σφίγγει ο κλοιός - Έλεγχοι από το μαντρί μέχρι τα αρχεία

Οι έλεγχοι για τις αγροτικές επιδοτήσεις έχουν πλέον γίνει σχεδόν καθημερινότητα για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο της Κρήτης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να περνούν από τις δηλώσεις και τις διασταυρώσεις στοιχείων στους επιτόπιους ελέγχους στα ίδια τα ποιμνιοστάσια. Το τοπίο έχει αλλάξει αισθητά και πλέον η εικόνα που δηλώνεται για μια κτηνοτροφική εκμετάλλευση καλείται να αποδειχθεί και στην πράξη.

Αριθμός αιγοπροβάτων, στοιχεία ταυτοποίησης και πραγματικό ζωικό κεφάλαιο μπαίνουν στο μικροσκόπιο, καθώς ακόμη και μια σημαντική απόκλιση από όσα έχουν δηλωθεί μπορεί να επηρεάσει την επιλεξιμότητα για τις ενισχύσεις. Οι έλεγχοι δεν περιορίζονται πλέον σε δειγματοληπτικές διαδικασίες στα χαρτιά, αλλά φτάνουν μέχρι τις εγκαταστάσεις των παραγωγών.

Στον Μυλοπόταμο πραγματοποιήθηκε πρόσφατα ο πρώτος μαζικός επιτόπιος έλεγχος, με 195 κτηνοτρόφους να περιλαμβάνονται στο δείγμα. Από αυτούς, 75 προσήλθαν στον έλεγχο, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε περαιτέρω έλεγχο των περιπτώσεων όπου εντοπίστηκαν ευρήματα. Ανάλογη εικόνα προκύπτει και από τον έλεγχο στη Βιάννο, όπου σε ποιμνιοστάσιο είχαν δηλωθεί 218 αιγοπρόβατα, χωρίς να εντοπιστεί εκεί το συγκεκριμένο ζωικό κεφάλαιο.

Στην ίδια ευρύτερη περιοχή βρέθηκε ανεπιτήρητο ποίμνιο 105 ζώων, μέρος του οποίου, σύμφωνα με την Αστυνομία, ανήκε στα ελεγχόμενα πρόσωπα. Τέτοιες περιπτώσεις μπαίνουν πλέον στη διαδικασία περαιτέρω διασταύρωσης, καθώς το ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί ποια είναι η πραγματική εικόνα πίσω από κάθε δήλωση.

Παράλληλα, αλλάζει συνολικά ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι έλεγχοι. Το νέο σύστημα προβλέπει αξιοποίηση στοιχείων από διαφορετικές βάσεις δεδομένων, όπως στοιχεία παραγωγής, φορολογικά δεδομένα και Κτηματολόγιο, ενώ προβλέπονται πιο στοχευμένοι έλεγχοι με βάση την ανάλυση κινδύνου. Για την κτηνοτροφία έχει επίσης προβλεφθεί νέα ψηφιακή βάση για την ακριβέστερη καταγραφή και παρακολούθηση των αιγοπροβάτων, με σύνδεση των στοιχείων με το σύστημα των αγροτικών ενισχύσεων.