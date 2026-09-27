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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Ήπιε, οδήγησε και προσέκρουσε σε 7 σταθμευμένα αυτοκίνητα!

ζημιές ΙΧ
clock 09:19 | 27/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε χθες τα ξημερώματα στο Κουμ Καπί στα Χανιά, όταν ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε 21χρονος βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε διαδοχικά σε επτά σταθμευμένα οχήματα.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο υπέβαλαν τον 21χρονο σε αλκοτεστ και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι ζημιές περιορίστηκαν στα οχήματα. Ο νεαρός οδηγός συνελήφθη.

(φωτογραφία αρχείου) 

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