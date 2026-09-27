Μακελειό σε δύο μπαρ στη Νότια Αφρική: 17 νεκροί και τραυματίες από δύο ένοπλες επιθέσεις

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Η αστυνομία της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσε την Κυριακή ότι έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, μετά τον θάνατο 17 ανθρώπων από ένοπλη επίθεση σε μπαρ στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ιατρικής βοήθειας επιβεβαίωσαν ότι και τα 17 θύματα είχαν χάσει τη ζωή τους επί τόπου.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Υπηρεσία της Νότιας Αφρικής (SAPS), τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα.

#sapsGP [GAUTENG POLICE LAUNCH MANHUNT AFTER 17 PEOPLE KILLED IN WEDELA TAVERN SHOOTING]







Gauteng police have launched a manhunt for eight unidentified armed men following a deadly shooting at a tavern in Extension 3, Wedela, West Rand District, on Saturday, 26 September 2026, at… pic.twitter.com/2G4jNsYcU6 — SA Police Service 🇿🇦 (@SAPoliceService) September 27, 2026





Η αστυνομία ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι δράστες ήταν οπλισμένοι με AK-47 (καλάσνικοφ) και πιστόλια.

Πολύνεκρη ένοπλη επίθεση και στο Κέιπ Τάουν



Σε ξεχωριστή ένοπλη επίθεση με πυροβολισμούς στο Κέιπ Τάουν, η αστυνομία ανέφερε ότι ένοπλοι σκότωσαν 10 άτομα και τραυμάτισαν 11 ακόμη σε χώρο ψυχαγωγίας στο Λιουάντλ.

#sapsWC [SVC-LED TEAM ESTABLISHED TO PROBE AFTER 10 KILLED AND 11 INJURED IN LWANDLE SHOOTING INCIDENT]







Western Cape Provincial Commissioner, Lt General Sizakhele Dyantyi has established a multi-disciplinary team led by serious violent crime detectives to investigate after 10… pic.twitter.com/73c13cBCLO — SA Police Service 🇿🇦 (@SAPoliceService) September 27, 2026





Οι αρχές δήλωσαν ότι πέντε από τα θύματα πέθαναν επί τόπου.

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