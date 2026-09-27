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ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό σε δύο μπαρ στη Νότια Αφρική: 17 νεκροί και τραυματίες από δύο ένοπλες επιθέσεις

Νότια Αφρική
clock 10:20 | 27/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η αστυνομία της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσε την Κυριακή ότι έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, μετά τον θάνατο 17 ανθρώπων από ένοπλη επίθεση σε μπαρ στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ιατρικής βοήθειας επιβεβαίωσαν ότι και τα 17 θύματα είχαν χάσει τη ζωή τους επί τόπου.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Υπηρεσία της Νότιας Αφρικής (SAPS), τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα.



Η αστυνομία ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι δράστες ήταν οπλισμένοι με AK-47 (καλάσνικοφ) και πιστόλια.

Πολύνεκρη ένοπλη επίθεση και στο Κέιπ Τάουν

Σε ξεχωριστή ένοπλη επίθεση με πυροβολισμούς στο Κέιπ Τάουν, η αστυνομία ανέφερε ότι ένοπλοι σκότωσαν 10 άτομα και τραυμάτισαν 11 ακόμη σε χώρο ψυχαγωγίας στο Λιουάντλ.



Οι αρχές δήλωσαν ότι πέντε από τα θύματα πέθαναν επί τόπου.

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