Ξυπνάτε κάθε βράδυ την ίδια ώρα; Τι προσπαθεί να σας «πει» το σώμα

Ξυπνάτε σχεδόν κάθε βράδυ την ίδια ώρα και μετά δυσκολεύεστε να ξανακοιμηθείτε; Δεν είναι απαραίτητα τυχαίο. Οι νυχτερινές αφυπνίσεις είναι συχνές και μπορεί να σχετίζονται με το στρες, τις συνήθειες πριν από τον ύπνο, την κατανάλωση καφεΐνης ή αλκοόλ, αλλά και με προβλήματα που επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου.

Το θέμα δεν είναι τόσο μία μεμονωμένη νύχτα, αλλά όταν το φαινόμενο επαναλαμβάνεται και συνοδεύεται από κούραση, υπνηλία ή δυσκολία συγκέντρωσης την επόμενη ημέρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις αξίζει να αναζητηθεί η αιτία και όχι απλώς να αντιμετωπίζεται η αϋπνία με πρόχειρες λύσεις.

Ρόλο μπορεί να παίζει και το τι κάνουμε τις ώρες πριν πέσουμε στο κρεβάτι. Βαρύ φαγητό αργά το βράδυ, καφεΐνη, έντονη χρήση κινητού και ασταθές ωράριο ύπνου μπορούν να επηρεάσουν τον κύκλο του ύπνου. Ακόμη και το φως που δεχόμαστε αργά το βράδυ μπορεί να δυσκολέψει την ομαλή μετάβαση στον ύπνο.

Αν όμως οι αφυπνίσεις είναι συχνές, υπάρχει έντονο ροχαλητό, παύσεις στην αναπνοή, πρωινοί πονοκέφαλοι ή μεγάλη υπνηλία μέσα στην ημέρα, χρειάζεται συζήτηση με γιατρό, καθώς μπορεί να υπάρχει υποκείμενη διαταραχή ύπνου. Ο καλός ύπνος δεν είναι απλώς θέμα ξεκούρασης· επηρεάζει συνολικά την καθημερινή λειτουργία και την υγεία.

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