Δάνειο 5.000€ έφτασε 55.000 - Της το «κούρεψαν» 90% αλλά δεσμεύτηκαν τα χρήματα της αποπληρωμής

Ένα πρωτοφανές γραφειοκρατικό και νομικό αδιέξοδο, φέρνει στο φως η περίπτωση της αγροτοκτηνοτρόφου Αλεξάνδρας Λυκομήτρου. Παρά το γεγονός ότι η οικογένειά της πέτυχε σημαντική διαγραφή οφειλών για ένα παλαιό κτηνοτροφικό δάνειο, παραμένει εγκλωβισμένη, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει δεσμεύσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους κατατίθενται οι αγροτικές επιδοτήσεις.

Το χρονικό της διόγκωσης του χρέους

Η ιστορία ξεκίνησε όταν η οικογένεια έλαβε ένα μικρό δάνειο ύψους 5.000 ευρώ από την Αγροτική Τράπεζα για τη στήριξη της παραγωγικής της μονάδας. Χωρίς τη δική τους έγκριση, ακολούθησε κεφαλοποίηση των τόκων και στη συνέχεια ανατοκισμός, με αποτέλεσμα το αρχικό ποσό να εκτοξευθεί στο εξωφρενικό ύψος των 55.000 ευρώ.

Μετά από άκαρπες προσπάθειες ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό, η λύση δόθηκε μέσω νομικής παρέμβασης, επιτυγχάνοντας «κούρεμα» της οφειλής κατά περίπου 90%. Έτσι, το εναπομείναν ποσό διαμορφώθηκε ξανά στα 5.000 ευρώ, καθιστώντας το χρέος βιώσιμο.

Το παράδοξο της ΑΑΔΕ και η κατάσχεση ακατάσχετων ενισχύσεων

Αν και η οικογένεια επιθυμεί να εξοφλήσει εφάπαξ το κουρεμένο ποσό προκειμένου να απαλλαγεί οριστικά από το βάρος, αυτό είναι πρακτικά αδύνατο. Ο λόγος είναι ότι η ΑΑΔΕ έχει δεσμεύσει από το 2020 τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο κατατίθενται οι πόροι της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του OPEN.

Στον δεσμευμένο λογαριασμό περιλαμβάνονται αποκλειστικά αγροτικές επιδοτήσεις, καθώς και κρατική ενίσχυση για σεισμόπληκτους, μιας και η μονάδα βρίσκεται σε σεισμόπληκτη περιοχή. Παρά το γεγονός ότι οι αγροτικές επιδοτήσεις είναι βάσει νόμου του 2018 ακατάσχετες έναντι του Δημοσίου, των τραπεζών και τρίτων, η δέσμευση παραμένει ενεργή. Παράλληλα, εγείρονται ερωτήματα για τους όρους της δήλωσης ΟΣΔΕ, όπου περιλαμβάνονται προδιατυπωμένοι όροι που παρέχουν δυνατότητα παρακράτησης στην ΑΑΔΕ.

Γραφειοκρατικός Γολγοθάς και προτεραιότητα στα φωτοβολταϊκά

Τα εμπόδια για την κτηνοτροφική οικογένεια δεν σταματούν εκεί. Στην προσπάθεια της Αλεξάνδρας Λυκομήτρου και του αδελφού της να ενταχθούν στο πρόγραμμα Νέων Κτηνοτρόφων και να διαδεχθούν τον πατέρα τους -ώστε εκείνος να βγει στη σύνταξη- ήρθαν αντιμέτωποι με ένα τεράστιο κύμα γραφειοκρατίας για την έκδοση άδειας σταυλικής εγκατάστασης.

Παρά το γεγονός ότι η έκταση για τον υφιστάμενο στάβλο είχε αιτηθεί και πληρωθεί στην Περιφέρεια, ο φάκελος χρειάστηκε να περάσει από επτά διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η Πολεοδομία και η Αρχαιολογία. Το αδιέξοδο κορυφώθηκε όταν ζητήθηκε επιπλέον έγκριση από το υπουργείο, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι η συγκεκριμένη έκταση δεν έχει δεσμευτεί για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων.

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