Σε κινητοποιήσεις οι ψαράδες σε όλη την Ελλάδα

Πανελλαδικές κινητοποιήσεις στα λιμάνια, την Κυριακή -11 Οκτωβρίου- στις 10 το πρωί, προγραμματίζει το Πανελλήνιο Δίκτυο Παράκτιων Αλιευτικών Συλλόγων. Οι αλιείς αντιδρούν στο κόστος των καυσίμων και σε διατάξεις του νομοσχεδίου για την αλιεία, που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο επεξεργασίας στη Βουλή. Υποστηρίζουν ότι οι νέες ψηφιακές υποχρεώσεις και οι προβλεπόμενες κυρώσεις θα επιβαρύνουν τα μικρά παράκτια σκάφη. Ζητούν αλλαγές στο σχέδιο νόμου και διάλογο με τους εκπροσώπους τους πριν από την ψήφισή του.

Στην Αλόννησο, ο τοπικός σύλλογος έχει δηλώσει ότι συντάσσεται με την πανελλαδική κινητοποίηση. Πρόεδρός του είναι η Ιωάννα Ουρανίτσα, η οποία συμμετέχει και στη Συντονιστική Επιτροπή του Πανελλήνιου Δικτύου. Το κάλεσμα αφορά συγκεντρώσεις σε κάθε λιμάνι της χώρας, ενώ η έκταση της συμμετοχής στο νησί θα φανεί την ημέρα της κινητοποίησης.

Πρώτο ζήτημα που θέτει το Δίκτυο είναι το πετρέλαιο. Στην ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει «ανεπαρκή την επιστροφή για το αυξημένο κόστος των καυσίμων» και αναφέρει, ότι είχε ζητήσει να καλυφθεί ολόκληρη η αύξηση που επιβαρύνει τους επαγγελματίες. Κατά τους αλιείς, το σημερινό κόστος περιορίζει τη δυνατότητα των σκαφών να βγαίνουν για δουλειά και πιέζει το εισόδημα των οικογενειών τους.

Οι εντονότερες ενστάσεις τους για το νομοσχέδιο αφορούν την ψηφιακή καταγραφή της αλιευτικής δραστηριότητας. Το Δίκτυο αντιτίθεται στην εγκατάσταση δορυφορικών συστημάτων καταγραφής στίγματος στα παράκτια σκάφη και αναφέρεται στις υποχρεώσεις για ψηφιακά τιμολόγια και δελτία αποστολής. Υποστηρίζει ότι «οι ρυθμίσεις δεν λαμβάνουν αρκετά υπόψη τον τρόπο εργασίας των παράκτιων ψαράδων, τις διαθέσιμες υποδομές και το κόστος προσαρμογής τους».

Αντιδρά επίσης στις κυρώσεις που προβλέπονται για τη μη συμμόρφωση με τις νέες υποχρεώσεις. Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά σε πρόστιμα για ζητήματα, όπως η ζύγιση των αλιευμάτων και η λειτουργία των συστημάτων παρακολούθησης, αλλά και στο ενδεχόμενο απώλειας επαγγελματικών αδειών. Πρόκειται για την εκτίμηση του Δικτύου σχετικά με τις συνέπειες των προτεινόμενων διατάξεων· το νομοσχέδιο δεν έχει ακόμη ψηφιστεί.

Οι αλιείς ζητούν ακόμη επανεξέταση των προβλέψεων για τις άδειες και τα αλιευτικά εργαλεία. Ειδικά για την αλιεία γόνου ψαριών, εκφράζουν ανησυχία για την κατάσταση των αποθεμάτων. Διαφωνούν, επίσης, με τον προτεινόμενο τρόπο οργάνωσης συλλόγων και ομοσπονδιών, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να κατακερματίσει την εκπροσώπηση του κλάδου.

Το Δίκτυο καταγγέλλει, τέλος, ότι δεν του επετράπη να τοποθετηθεί κατά την ακρόαση φορέων στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, παρότι, όπως δηλώνει, εκπροσωπεί 38 αλιευτικούς συλλόγους. Η Βουλή καταγράφει, ότι το νομοσχέδιο βρίσκεται στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Η καταγγελία για τον αποκλεισμό προέρχεται από το Δίκτυο και δεν προκύπτει από αυτή την καταχώριση η θέση της επιτροπής.

Με την κινητοποίηση της 11ης Οκτωβρίου, οι παράκτιοι αλιείς επιδιώκουν να θέσουν τα αιτήματά τους δημόσια πριν ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία. Ζητούν στήριξη για το κόστος λειτουργίας των σκαφών και αλλαγές στις ρυθμίσεις που, κατά την εκτίμησή τους, δυσκολεύουν τη συνέχιση της εργασίας τους.

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