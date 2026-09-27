Κιμ Καρντάσιαν: To παθιασμένο φιλί με τον Λιούις Χάμιλτον με θέα τον Πύργο του Άιφελ

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Full in love φαίνεται πως είναι ηΚιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον και δεν τον έχουν κρύψει. Οι δυο τους βρέθηκαν στο Παρίσι, εκμεταλλευόμενοι ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, προκειμένου να περάσουν ποιοτικό χρόνο μαζί.

Η ίδια μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στιγμιότυπα από την παραμονή της στη γαλλική πρωτεύουσα.

Σε μία φωτογραφία, η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον βρίσκονται πάνω σε σκάφος στον Σηκουάνα και ανταλλάσσουν ένα παθιασμένο φιλί, με φόντο τον Πύργο του Άιφελ.

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