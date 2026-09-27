Αγρότες: Το νέο φορολογικό τοπίο - Ποιοι βλέπουν όφελος έως 2.900 ευρώ

Νέο τοπίο διαμορφώνεται στον αγροτικό τομέα όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος, με την καθιέρωση μηδενικού συντελεστή για ποσά έως 20.000 ευρώ να τίθεται σε εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται εντός του 2026.

Το συγκεκριμένο μέτρο, ωστόσο, δεν απευθύνεται αδιακρίτως σε όποιον δηλώνει έσοδα από πρωτογενή δραστηριότητα. Προϋπόθεση αποτελεί η επίσημη ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη.

Για να θεμελιωθεί το δικαίωμα στην απαλλαγή, θα πρέπει πάνω από το 50% του συνολικού ατομικού εισοδήματος να πηγάζει από αγροτικές εργασίες. Κατά συνέπεια, πολίτες που ασχολούνται με τη γη απλώς συμπληρωματικά —όπως μισθωτοι, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες— τίθενται εκτός της ρύθμισης, εφόσον η κύρια πηγή βιοπορισμού τους βρίσκεται αλλού.

Ποιοι ωφελούνται - Το ύψος της ελάφρυνσης

Υπολογίζεται ότι από τους συνολικά 245.907 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ουσιαστικό οικονομικό όφελος θα δουν μόλις 47.091. Η διαφοροποίηση αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι όσοι αγρότες βρίσκονται ήδη χαμηλότερα από τα όρια φορολόγησης λόγω περιορισμένων εσόδων, δεν θα έχουν άμεσο κέρδος από το νέο καθεστώς.

Αντίθετα, όσοι ξεπερνούν τα σημερινά όρια θα δουν δραστική μείωση των βαρών τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο αγρότης χωρίς παιδιά, για τον οποίο το αφορολόγητο εκτινάσσεται από τα 8.633 ευρώ στα 22.204 ευρώ. Υπό αυτές τις συνθήκες, το ετήσιο φορολογικό όφελος μπορεί να φτάσει έως και τα 2.900 ευρώ.

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και αποτύπωση στην εφορία

Η νέα αρχιτεκτονική στη φορολόγηση των αγροτικών εισοδημάτων αφορά αποκλειστικά τα κέρδη που θα δημιουργηθούν μέσα στο 2026. Ως εκ τούτου, οι δικαιούχοι θα δουν το τελικό λογιστικό όφελος να καθρεπτίζεται έμπρακτα στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβάλουν οι ίδιοι κατά τη διάρκεια του 2027.

Πηγή: sofokleousin.gr

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