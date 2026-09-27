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GOSSIP - LIFESTYLE

Ιωάννα Παλιοσπύρου: "Δεν μπορώ να πω ότι φοβάμαι τον θάνατο, γιατί αγαπώ τη ζωή"

Βιτριόλι
clock 19:00 | 27/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ιωάννα Παλιοσπύρου στην εκπομπή MEGA Non Stop εστίασε τον αγώνα που δίνει για σωματική και ψυχική αποκατάσταση, μετά την επίθεση που δέχτηκε με βιτριόλι το 2020.

«Προσωπικά κρατάω τα όμορφα κομμάτια και από τις δύο αυτές ζωές. Νοσταλγώ πάρα πολλά κομμάτια της προηγούμενης ζωής μου, την ανεμελιά μου, την ρουτίνα μου. Όμως και σε αυτή τη νέα ζωή, με τις δυσκολίες, με άλλου είδους ρουτίνες που έχουν να κάνουν με θέματα υγείας περισσότερο, προσπαθώ να βρίσκω και να κάνω focus τα όμορφα κομμάτια της», ανέφερε.

«Η επίθεση που μου συνέβη δεν καθορίζει τα αισθήματα των ανθρώπων που είχα στη ζωή μου και που έχω στη ζωή μου. Δηλαδή κατάλαβα ότι μπορώ να αγαπιέμαι από τους ανθρώπους μου, παρόλη την αλλαγή στην εμφάνισή μου, και αυτό κάποια στιγμή με ξεκλείδωσε, με ξεκούμπωσε» υπογράμμισε.

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