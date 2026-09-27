Έκρηξη στην Πλάκα: Στο σημείο της τραγωδίας οι συγγενείς των θυμάτων – Έλεγχοι στατικότητας στα γύρω κτίρια

Ανησυχία για την αντοχή των γειτονικών κτιρίων πολλές από τις οποίες είναι παλαιές κατασκευές, μετά την φονική έκρηξη στο διώροφο κτίριο, επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα, που σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής.

Η ισχυρότατη έκρηξη στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, προκαλώντας παράλληλα ανυπολόγιστες υλικές ζημιές και εκτεταμένη αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή.

Τα θύματα εντοπίστηκαν νεκρά στα κρεβάτια τους. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο νεαρά ζευγάρια που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb) στον πρώτο όροφο –το ένα εκ των οποίων βρισκόταν στην Αθήνα για τον μήνα του μέλιτος, ενώ η μία γυναίκα ήταν έγκυος– καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο του ίδιου κτιρίου.

Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου που σημειώθηκε προχθές, Παρασκευή, στην Πλάκα.







Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι οικογένειες των θυμάτων έχουν φτάσει στην Ελλάδα, καθώς κλήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές, και αναμένεται να προσέλθουν, ενδεχομένως αύριο, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σορών.





Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

Παράλληλα σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας όπου έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι. Για τρίτη ημέρα κλιμάκιο της ΔΑΕΕ αποτελούμενο από δέκα εξειδικευμένα στελέχη πραγματοποιεί αυτοψίες και εξονυχιστικούς ελέγχους, συλλέγοντας και αξιολογώντας κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διακρίβωση των συνθηκών της τραγωδίας. Μηχανήματα έργου του δήμου Αθηναίων έχουν απομακρύνει σχεδόν όλα τα δομικά υλικά από τα συντρίμμια του κτιρίου, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα. Τα υλικά στη συνέχεια μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου έχει διατεθεί από το Δήμο Αθηναίων, ενώ στο σημείο βρίσκονται εξειδικευμένα στελέχη της ΔΑΕΕ αλλά και πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί, που τα εξετάζουν.







Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για τα αίτια της έκρηξης επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι καθώς, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, υπάρχει ισχυρή ένδειξη, αυτή να σημειώθηκε εκεί.







Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, η οποία χρησιμοποιούταν για την κουζίνα, το τζάκι και έναν καυστήρα. Ωστόσο όπως επισημαίνεται, όλα θα πρέπει να τεκμηριωθούν, προκειμένου να εξακριβωθεί αν η έκρηξη προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου.







Τα εξειδικευμένα στελέχη της ΔΑΕΕ σαρώνουν το σημείο εξετάζοντας την αλληλουχία της έκρηξης, της πυρκαγιάς και της κατάρρευσης του κτιρίου.







Σημειώνεται ότι οι προανακριτικές ενέργειες διενεργούνται υπό τις οδηγίες της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μετά την καταστροφή, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον έλεγχο της στατικής επάρκειας των κτιρίων που βρίσκονται κοντά στο σημείο της έκρηξης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να εξετάσουν εάν οι ζημιές που προκλήθηκαν από το ωστικό κύμα έχουν επηρεάσει τη στατικότητα των γειτονικών οικοδομών και εάν υπάρχουν κτίρια που θα πρέπει να εκκενωθούν για λόγους ασφαλείας. Το γεγονός ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε μια από τις παλαιότερες και πυκνοδομημένες περιοχές της Αθήνας εντείνει την ανησυχία για τις επιπτώσεις στις γύρω οικοδομές.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της φονικής έκρηξης και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε. Παράλληλα με την καταγραφή των ζημιών και τους ελέγχους στα κτίρια, εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από το σημείο της τραγωδίας, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη.

Η περιοχή παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις αυτοψίες και τους ελέγχους για την ασφάλεια των κατοίκων και των εργαζομένων στα γειτονικά κτίρια.

Όπως σημείωσε ο κ. Δούκας, κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και ειδικοί πραγματογνώμονες συλλέγουν προσεκτικά κάθε στοιχείο από το σημείο της τραγωδίας. «Αυτό που όλοι βλέπουμε είναι ότι υπήρξε μία πολύ μεγάλη έκρηξη από μέσα από το κτίριο, άρα προφανώς μια εκτεταμένη διαρροή αερίου, κυρίως στο μπροστινό κομμάτι, που δημιούργησε ένα απίστευτο ωστικό κύμα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι οι επίσημες απαντήσεις θα δοθούν σύντομα από τους ειδικούς.

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η αναζήτηση της πηγής από την οποία προήλθε το αέριο που πιθανότατα προκάλεσε την έκρηξη.

«Σε αχρηστία τα όμορα κτίρια»

Αναφερόμενος στις υλικές ζημιές, ο Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι τα δύο γειτονικά κτίρια είναι σε πολύ κακή κατάσταση και το πιθανότερο είναι να τεθούν σε αχρηστία, ενώ ζημιές υπέστη και το απέναντι κτίριο.

«Είναι κτίρια που κατοικούνται, δεν είναι μόνο Airbnb, είναι και κτίρια κατοικίας. Δίπλα υπάρχει μάλιστα και ένα ξενοδοχείο από το οποίο οι επισκέπτες μεταφέρονται σε άλλα καταλύματα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι για λόγους ασφαλείας έχουν διακοπεί τα δίκτυα αερίου και ηλεκτροδότησης στον δρόμο.

Παράλληλα, ο Χάρης Δούκας υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει ειδική μέριμνα για τους ανθρώπους που μένουν χωρίς στέγη: «Θα ανακοινώσουμε κάτι προσωρινό τις επόμενες ημέρες, αλλά πρέπει να βρεθεί μια μόνιμη λύση, ίσως με τη μορφή του μοντέλου των Αμπελοκήπων. Αν αυτά τα κτίρια κριθούν κατεδαφιστέα, θα αργήσει πάρα πολύ να βρεθεί λύση, οπότε οφείλουμε να συνδράμουμε άμεσα τους κατοίκους».

Διαβάστε επίσης:

Πλάκα: Μία έγκυος μεταξύ των νεκρών -Πιθανή η διαρροή φυσικού αερίου ως αιτία της έκρηξης

Υπόθεση Μαζωνάκη: «Ήταν λάθος μου, δεν έπρεπε ποτέ να γίνει αυτό το ραντεβού» λέει ο υπνοθεραπευτής