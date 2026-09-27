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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ’ Εθνική: Ισόπαλο το Ηρακλειώτικο ντέρμπι στο Ατσαλένιο

ποα-εργο
clock 18:40 | 27/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το πρώτο ηρακλειώτικο ντέρμπι της σεζόν στον δέκατο όμιλο της Γ’ Εθνικής που έκανε πρεμιέρα σήμερα.ΠΟΑ και Εργοτέλης έμειναν στο 1-1 σε ένα ματς με αρκετή ένταση στο γήπεδο του Ατσαλένιου.

1η αγωνιστική

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 

Επισκοπή – Νεάπολη 1-0

Χερσόνησος – Χανιά 1-5

ΠΟΑ – Εργοτέλης 1-1

ΑΟΑΝ – Τυμπάκι 2-0

Πλατανιάς – Πανακρωτηριακός 0-1

Γιούχτας – Ρεθυμνιακός 1-1

Βαθμολογία

1.Χανιά (1) 3 (5-1)

-.ΑΟΑΝ (1) 3 (2-0)

-.Επισκοπή (1) 3 (2-0)

-.Πανακρωτηριακός (1) 3 (1-0)

5.Εργοτέλης (1) 1 (1-1)

-.Γιούχτας (1) 1 (1-1)

-.ΠΟΑ (1) 1 (1-1)

-.Ρεθυμνιακός (1) 1 (1-1)

9.Πλατανιάς (1) 0 (0-1)

-.Νεάπολη (1) 0 (0-2)

-.Τυμπάκι (1) 0 (0-2)

12.Χερσόνησος (1) 0 (1-5)

Η συνέχεια (04/10, 16:00)

Πλατανιάς-ΑΟΑΝ

Τυμπάκι-Γιούχτας

Πανακρωτηριακός-Επισκοπή

Ρεθυμνιακός-Χερσόνησος

Νεάπολη-ΠΟΑ

Εργοτέλης-Χανιά

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