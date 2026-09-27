Γ’ Εθνική: Ισόπαλο το Ηρακλειώτικο ντέρμπι στο Ατσαλένιο

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το πρώτο ηρακλειώτικο ντέρμπι της σεζόν στον δέκατο όμιλο της Γ’ Εθνικής που έκανε πρεμιέρα σήμερα.ΠΟΑ και Εργοτέλης έμειναν στο 1-1 σε ένα ματς με αρκετή ένταση στο γήπεδο του Ατσαλένιου.
1η αγωνιστική
Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου
Επισκοπή – Νεάπολη 1-0
Χερσόνησος – Χανιά 1-5
ΠΟΑ – Εργοτέλης 1-1
ΑΟΑΝ – Τυμπάκι 2-0
Πλατανιάς – Πανακρωτηριακός 0-1
Γιούχτας – Ρεθυμνιακός 1-1
Βαθμολογία
1.Χανιά (1) 3 (5-1)
-.ΑΟΑΝ (1) 3 (2-0)
-.Επισκοπή (1) 3 (2-0)
-.Πανακρωτηριακός (1) 3 (1-0)
5.Εργοτέλης (1) 1 (1-1)
-.Γιούχτας (1) 1 (1-1)
-.ΠΟΑ (1) 1 (1-1)
-.Ρεθυμνιακός (1) 1 (1-1)
9.Πλατανιάς (1) 0 (0-1)
-.Νεάπολη (1) 0 (0-2)
-.Τυμπάκι (1) 0 (0-2)
12.Χερσόνησος (1) 0 (1-5)
Η συνέχεια (04/10, 16:00)
Πλατανιάς-ΑΟΑΝ
Τυμπάκι-Γιούχτας
Πανακρωτηριακός-Επισκοπή
Ρεθυμνιακός-Χερσόνησος
Νεάπολη-ΠΟΑ
Εργοτέλης-Χανιά