Γ’ Εθνική: Ισόπαλο το Ηρακλειώτικο ντέρμπι στο Ατσαλένιο

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το πρώτο ηρακλειώτικο ντέρμπι της σεζόν στον δέκατο όμιλο της Γ’ Εθνικής που έκανε πρεμιέρα σήμερα.ΠΟΑ και Εργοτέλης έμειναν στο 1-1 σε ένα ματς με αρκετή ένταση στο γήπεδο του Ατσαλένιου.

1η αγωνιστική



Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου



Επισκοπή – Νεάπολη 1-0



Χερσόνησος – Χανιά 1-5



ΠΟΑ – Εργοτέλης 1-1



ΑΟΑΝ – Τυμπάκι 2-0



Πλατανιάς – Πανακρωτηριακός 0-1



Γιούχτας – Ρεθυμνιακός 1-1

Βαθμολογία



1.Χανιά (1) 3 (5-1)



-.ΑΟΑΝ (1) 3 (2-0)



-.Επισκοπή (1) 3 (2-0)



-.Πανακρωτηριακός (1) 3 (1-0)



5.Εργοτέλης (1) 1 (1-1)



-.Γιούχτας (1) 1 (1-1)



-.ΠΟΑ (1) 1 (1-1)



-.Ρεθυμνιακός (1) 1 (1-1)



9.Πλατανιάς (1) 0 (0-1)



-.Νεάπολη (1) 0 (0-2)



-.Τυμπάκι (1) 0 (0-2)



12.Χερσόνησος (1) 0 (1-5)

Η συνέχεια (04/10, 16:00)



Πλατανιάς-ΑΟΑΝ



Τυμπάκι-Γιούχτας



Πανακρωτηριακός-Επισκοπή



Ρεθυμνιακός-Χερσόνησος



Νεάπολη-ΠΟΑ



Εργοτέλης-Χανιά