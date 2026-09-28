Φονική κακοκαιρία σε Ινδία και Νεπάλ - Τουλάχιστον 68 νεκροί

Τουλάχιστον 68 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ινδία και Νεπάλ μέσα σε τρεις ημέρες, από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις οι οποίες προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές και πλημμύρες.

Στη βόρεια Ινδία, οι αρχές της Ούταρ Πραντές, της πολυπληθέστερης πολιτείας της χώρας, ανακοίνωσαν ότι 56 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις σφοδρές βροχές, ενώ περισσότερα από 1.000 σπίτια υπέστησαν ζημιές.

Η Ούταρ Πραντές, όπου ζουν περίπου 240 εκατομμύρια άνθρωποι, αντιμετωπίζει κάθε χρόνο έντονα καιρικά φαινόμενα κατά την περίοδο των μουσώνων, η οποία διαρκεί συνήθως από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο.

#IGR: Floods, Landslides kill 14 in Nepal Heavy rain and storms on Sunday triggered floods and landslides across Nepal, killing at least 14 people and leaving 11 missing. Authorities warned of possible flash floods in 49 districts as major rivers continued to rise. Footage from Nepal's Chitwan shows overflowing rivers, partially submerged homes and a temple, with residents taking refuge on rooftops. — India Global Review (@IGR_Media) September 27, 2026

Ωστόσο, οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών ξεπέρασαν κατά πολύ τα συνηθισμένα επίπεδα. Από την Παρασκευή έως την Κυριακή καταγράφηκαν περίπου 66,5 χιλιοστά βροχής, όταν ο μέσος όρος για ολόκληρη την περίοδο των μουσώνων ανέρχεται σε μόλις 7,6 χιλιοστά.

Σύμφωνα με τις αρχές, η επιδείνωση του καιρού συνδέεται με βαρομετρικό χαμηλό που σχηματίστηκε στον κόλπο της Βεγγάλης και κινήθηκε προς το εσωτερικό της χώρας, ενισχύοντας σημαντικά τις βροχοπτώσεις.







Ζημιές σε σπίτια και καλλιέργειες



Εκτός από τις ανθρώπινες απώλειες, οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές, κατοικίες και γεωργικές εκτάσεις. Αγρότες εκφράζουν φόβους ότι οι καταστροφές ενδέχεται να επηρεάσουν την αγροτική παραγωγή και να καθυστερήσουν τη συγκομιδή της επόμενης περιόδου.

Στο γειτονικό Νεπάλ, ακόμη 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις έντονες βροχοπτώσεις και τις κατολισθήσεις, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό των θυμάτων στις δύο χώρες σε τουλάχιστον 68.

Πάνω από 70.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους



Στην ανατολική ινδική πολιτεία Οντίσα, πάνω από 70.000 κάτοικοι περιοχών σε χαμηλό υψόμετρο χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους αφού παρατηρήθηκε φούσκωμα ποταμών λόγω της βροχόπτωσης, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο NDTV.

Οι βροχές προκάλεσαν ζημιές σε γέφυρες, αναγκάζοντας τις αρχές να κλείσουν την πολυσύχναστη και πολύ τουριστική περιοχή Ντέβκουντ.

Προς βορρά, στην οροσειρά των Ιμαλαΐων, το Νεπάλ, που ακόμη προσπαθεί να συνέλθει από την καταστροφή της 26ης Αυγούστου, επλήγη από ισχυρές, ασταμάτητες βροχές.

«Από την Πέμπτη, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε καταστροφές οφειλόμενες στις βροχές, όπως πλημμύρες και κατολισθήσεις», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σάντι Μάχατ, εκπρόσωπος της αρχής αντιμετώπισης καταστροφών, προσθέτοντας ότι άλλοι επτά αγνοούνται.

Δέκα ορειβάτες και οδηγοί, όλοι υπήκοοι Νεπάλ, αγνοούνται αφότου η βάση Χίμλουνγκ, κοντά στο Θιβέτ, χτυπήθηκε από χιονοστιβάδα νωρίς χθες το πρωί.

Ξαφνικές πλημμύρες που έμοιαζαν σαν τσουνάμι σάρωσαν την 26η Αυγούστου το Νεπάλ, οι οποίες πιστεύεται πως οφείλονταν στην κατάρρευση παγετώνα στα σύνορα με την Κίνα, αφήνοντας πίσω πάνω από 1.400 νεκρούς και 5.700 αγνοούμενους.

Τα τελευταία χρόνια, επιστήμονες προειδοποιούν εναντίον της αύξησης των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων στη νότια Ασία, την οποία αποδίδουν στην άνοδο των θερμοκρασιών και στην κλιματική αλλαγή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: