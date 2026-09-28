ΗΠΑ: Εικόνες χάους από την καταιγίδα-τέρας στην Ανατολική Ακτή - Από ναυάγια μέχρι καρχαρίες (βίντεο)

Η ισχυρή καταιγίδα που σφυροκοπά τις βορειοανατολικές ΗΠΑ, έχει θέσει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τμήματα της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσεϊ, της Βόρειας Καρολίνας, του Κονέκτικατ και της Βιρτζίνια, ενώ τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του και αρκετοί έχουν τραυματιστεί.

Δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι παραμένουν χωρίς ρεύμα και οι πτήσεις αντιμετωπίζουν εκτεταμένες καθυστερήσεις με τους ανέμους να ξεπερνούν τα 100 χλμ την ώρα.

Και στην πλημμυρισμένη Surf City του Νιου Τζέρσεϊ, αναφέρθηκε ότι εντοπίστηκε καρχαρίας να κολυμπά μέσα στα πλημμυρισμένα νερά.

Το βράδυ του Σαββάτου, επιβεβαιώθηκε ότι ο Leighton Brown, ένας 56χρονος υπάλληλος της Αρχής Στέγασης της Νέας Υόρκης (NYCHA), σκοτώθηκε από ένα ξεριζωμένο δέντρο που ανατράπηκε ενώ περπατούσε σε ένα πάρκο στο Μπρούκλιν.

Ένας άλλος άνδρας εξαφανίστηκε ενώ κολυμπούσε στα ανοιχτά του Robert Moses State Park στο Fire Island του Λονγκ Άιλαντ, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης. Δεν έχει ταυτοποιηθεί - και οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίστηκαν το πρωί της Κυριακής.

Στο χαοτικό σκηνικό, ανακαλύφθηκε και ένα ναυάγιο στο Ναντάκετ της Μασαχουσέτης, το οποίο πιστεύεται ότι συνέβη το 1884. Την ανακάλυψη έκανε ένας κάτοικος της περιοχής, ο οποίος ενημέρωσε την εφημερίδα «Nantucket Current». Το συντρίμμια του πλοίου βρέθηκαν σε μία παραλία της νότιας ακτής. Πρόκειται για την ίδια τοποθεσία όπου είχαν βρεθεί θραύσματα πλοίου το 2022.

Τα συντρίμμια πιστεύεται ότι ανήκουν στο «Warren Sawyer», ένα φορτηγό πλοίο που ταξίδευε από τη Νέα Ορλεάνη προς τη Βοστώνη και ναυάγησε τη νύχτα της 22ας Δεκεμβρίου 1884. Το πλοίο μετέφερε βαμβάκι και παλιοσίδερα, μεγάλο μέρος των οποίων αφαίρεσαν οι νησιώτες. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα διασώθηκαν επίσης, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Inquirer and Mirror».

Και τα τρελά στιγμιότυπα δεν σταματούν εδώ, καθώς την Κυριακή, οι θυελλώδεις άνεμοι παρέσυραν 4 φορητές τουαλέτες έξω από γήπεδο του Νιου Τζέρσεϊ, οι οποίες εθεάθησαν να τρέχουν να... προλάβουν.

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