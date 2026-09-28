Πέθανε η ηθοποιός Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών

Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή η Ελένη Προκοπίου. Η ηθοποιός ξ εχώρισε στον κινηματογράφο για το υποκριτικό της ταλέντο, τις χορευτικές της ικανότητες και την ιδιαίτερη ομορφιά της.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή αρχικά η ηθοποιός Μέλπω Κωστή και στη συνέχεια ο δημοσιογράφος Νίκος Νικόλιζας, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.

«Καλό ταξίδι, ακριβοθώρητη και μοναδική Ελένη Προκοπίου. Σε ευχαριστώ δημοσίως για την εμπιστοσύνη που μου έδειξες όλα αυτά τα χρόνια. Από σήμερα θα βρίσκεσαι κοντά στον λατρεμένο σου μέντορα Δημήτρη Ιβάνωφ. Συλλυπητήρια στους οικείους σου που τόσο αγαπούσες!», έγραψε ο Νίκος Νικόλιζας στην ανάρτησή του για την απώλειά της.

Η Ελένη Προκοπίου γεννήθηκε το 1939 και ήταν ηθοποιός και χορεύτρια. Ξεκίνησε την καριέρα της ως χορεύτρια και σταδιακά πέρασε στον κινηματογράφο, όπου απέκτησε μεγάλη δημοτικότητα. Ξεχώρισε για το ταλέντο, την ομορφιά και τη χάρη της, με αποτέλεσμα να γίνει μία από τις πιο αγαπημένες ηθοποιούς της εποχής της. Από το 1960, όταν έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, έως το 1972, συμμετείχε σε συνολικά 23 ταινίες, πολλές από τις οποίες με πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η παρουσία της ξεχώριζε ιδιαίτερα στις ταινίες όπου απαιτούνταν χορός, καθώς εκτός από ηθοποιός υπήρξε καταξιωμένη χορεύτρια και σε αρκετές περιπτώσεις είχε η ίδια την επιμέλεια των χορογραφιών της. Η καριέρα της Ελένης Προκοπίου διήρκεσε περίπου μια δεκαετία, και στα μέσα της δεκαετίας του 1970 αποσύρθηκε από την ηθοποιία. Η παρουσία της, όμως, άφησε έντονα το σημάδι της στον ελληνικό κινηματογράφο και παραμένει αγαπητή στο κοινό για τη συμβολή της σε ταινίες που θεωρούνται κλασικές στην ελληνική φιλμογραφία

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