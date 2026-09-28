MedWatch: «Σάρωση» σε ιατρεία και κέντρα αισθητικής – Πάνω από 190 στο «κόκκινο»

Συνεχίζονται οι έλεγχοι μέσω της πλατφόρμας του υπουργείου Υγείας MedWatch.

Στις 192 έχουν ήδη φτάσει, μέχρι την περασμένη Παρασκευή, οι ιδιωτικές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τα ιδιωτικά κέντρα αισθητικής, μακροζωίας, ευζωίας κ.ά., σε σύνολο μονάδων και κέντρων 11.762, που έχουν «μαρκαριστεί» από το νέο ψηφιακό «εργαλείο» προελέγχων του υπουργείου Υγείας, το MedWatch, ως «πιθανότατα παραβατικά» και, συνεπώς, θα ακολουθήσουν ενδελεχείς έλεγχοι σε αυτά.





Σύμφωνα με όσα δηλώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Υγείας, Σταμάτης Πουλής, 96 «κόκκινες» τέτοιες δομές, σε σύνολο 7.503, έχουν «μαρκαριστεί» στον χώρο της αρμοδιότητας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), 16 τέτοιες «κόκκινες» μονάδες, σε σύνολο 1.086, έχουν «μαρκαριστεί» στον χώρο της αρμοδιότητας του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς (ΙΣΠ) και 80 τέτοιες «κόκκινες» μονάδες έχουν ήδη μαρκαριστεί, σε σύνολο 3.173, στο χώρο της αρμοδιότητας του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ).

Σύμφωνα με όσα επισημαίνει στο iefimerida ο Σταμάτης Πουλής, «γίνεται φανερό ότι το πιο μεγάλο πρόβλημα με την πιθανή παραβατικότητα τέτοιων μονάδων εμφανίζει αναλογικά και με απόσταση ο χώρος της αρμοδιότητας του Ιατρικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης».

Πηγή: iefimerida.gr

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