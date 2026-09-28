250 ευρώ voucher για χειμερινές διακοπές - Κλείνουν οι αιτήσεις

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Μέχρι σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για τα Thessaly Pass και Evros Pass 2026.

Πρόκειται για δύο προγράμματα που προσφέρουν, μετά από κλήρωση, άυλες ψηφιακές κάρτες 200 ευρώ για τη Θεσσαλία και 250 ευρώ για τον Έβρο.

Συνολικά θα διατεθούν 7.500 κάρτες για τη Θεσσαλία και 1.400 για τον Έβρο, ενώ η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr, με κωδικούς Taxisnet. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να διεκδικήσει μόνο ένα από τα δύο voucher, ενώ η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με κλήρωση.

Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαμονή, εστίαση και τοπικές μεταφορές στις επιλέξιμες περιοχές για διακοπές.

Τα ποσά είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα και δεν καταβάλλονται σε μετρητά.

Ποιες περιοχές συμμετέχουν

Οι επιλέξιμες περιοχές καθορίζονται με βάση συγκεκριμένους δήμους και Ταχυδρομικούς Κώδικες.

Θεσσαλία Α

Περιλαμβάνονται ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου και ο Δήμος Βόλου.

ΤΚ: 37006, 37300, 37010, 37012, 37013, 37009, 37001, 37011, 38000, 38333, 38334, 38445, 38446, 37400, 37100, 38500, 38221, 38222, 38223.

Θεσσαλία Β

Περιλαμβάνονται ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, ο Δήμος Αγιάς, ο Δήμος Τεμπών, ο Δήμος Πύλης, με εξαίρεση τις Δημοτικές Ενότητες Γόμφων και Πιαλείων, καθώς και ο Δήμος Μετεώρων.

ΤΚ: 43150, 43067, 43100, 40003, 40006, 40007, 40004, 42032, 42037, 42033, 42200, 42035, 42034, 42036.

Έβρος

Επιλέξιμες είναι ο Δήμος Σουφλίου και η Δημοτική Ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

ΤΚ: 68004, 68400, 68003, 68500, 68013.

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