Αποκάλυψη Wall Street Journal για Γκίλφοϊλ: «Μπορούμε να ρίξουμε όποια κυβέρνηση θέλουμε, ακόμη και την ελληνική»

«Ο άνθρωπος μυστήριο που βρίσκεται διαρκώς παντού με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, όσο εκείνη προωθεί συμφωνίες σε όλη την Ευρώπη»: με, περίπου, 20 λέξεις, οι δημοσιογράφοι Rebecca Ballhaus, Dana Mattioli, Joe Parkinson και Drew Hinshaw για λογαριασμό της Wall Street Journal συνοψίζουν τη δυσαρέσκεια που εκφράζουν περιφερειακοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ για τις κινήσεις της νέας πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, για την αγορά αμερικάνικου φυσικού αερίου.

Στο απυρόβλητο, όπως αναδεικνύει το ίδιο δημοσίευμα της Wall Street Journal, δεν βρίσκεται ούτε η Ελλάδα. Χαρακτηριστικό συμβάν το δείπνο του Μαρτίου του 2026, όπου η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στη χώρα μας, σε λογομαχία που φέρεται να είχε με τον υπουργό Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, άφησε να υπονοηθεί πως η Αμερική συνέβαλε στην κατάρρευση της κυβέρνησης του Ιλίε Μπολογιάν στη Ρουμανία. Πράγμα που θα μπορούσαν να κάνει, όπως είπε, και στην Ελλάδα. Ο δικηγόρος της Γκίλφοϊλ διέψευσε άμεσα το συμβάν.

Παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή, η Wall Street Journal παρουσιάζει ένα χρονοδιάγραμμα επισκέψεων της Γκίλφοϊλ σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης, με πιο χαρακτηριστική τη Βουλγαρία, για να διεκπεραιώσει μία αποστολή για λογαριασμό του Τραμπ: η αμερικάνικη κυβέρνηση ήθελε οι σύμμαχοί της να προμηθευτούν φυσικό αέριο αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο «άνθρωπος μυστήριο» δίπλα στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Από τις σχετικές διεργασίες, που παρουσιάζει η Wall Street Journal, προέκυψε ότι η κυβέρνηση της Βουλγαρίας θα έπρεπε να συνεργαστεί με μία ελληνική κατασκευαστική εταιρεία, την Aktor, έναν, όπως το χαρακτηρίζει το αμερικάνικο μέσο ενημέρωσης, νεοεισερχόμενο παίκτη στην αγορά φυσικού αερίου, ο οποίος με τη σειρά του συνεργάζεται με ελληνική κρατική εταιρεία ενέργειας για την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στις ΗΠΑ.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή αποτελεί κάποιου είδους επίσημη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης», ανέφερε άτομο με γνώση του περιεχομένου των συνομιλιών. Την ίδια ώρα, η Wall Street Journal, παρουσιάζει ότι δίπλα στην Γκίλφοϊλ, όσο βρισκόταν σε συνομιλίες με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, καθόταν ένας 39χρονος Έλληνας, ο Χρήστος Μαραφάτσος.

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Η Γκίλφοϊλ και ο Χρήστος Μαραφάτσος

Σύμφωνα με την αμερικάνικη εφημερίδα, η συνεχής παρουσία του δίπλα στην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, έκανε αρκετούς να πιστέψουν πως εκτελούσε χρέη διευθυντή του πολιτικού της γραφείου. Στην πραγματικότητα, όπως διευκρινίζει σχετικά η Wall Street Journal, πρόκειται για λομπίστα της ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας, ο διευθύνων σύμβουλος της οποίας φέρεται να είχε μεταφέρει την Γκίλφοϊλ στη χώρα με ιδιωτικό τζετ.

Παρουσιάζοντας στη συνέχεια το προφίλ της Γκίλφοϊλ, χαρακτηρίζοντάς τη μάλιστα ως εμβληματική μορφή του κινήματος Make America Great Again (MAGA), η Wall Street Journal επισημαίνει πως η 57χρονη πρώην παρουσιάστρια του Fox News αξιοποιεί τη θέση της ως πρέσβειρα στην Ελλάδα μετατρέποντάς τη σε έναν από τους πιο σημαντικούς διπλωματικούς ρόλους της κυβέρνησης Τραμπ. Η δημοσιογράφος έχει διασχίσει τα Βαλκάνια, για να βοηθήσει την Ευρώπη να απεξαρτηθεί από το ρωσικό αέριο, μέσω ενός «κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου», ο οποίος προορίζεται να υποδέχεται αμερικανικό LNG στην Ελλάδα και να το διοχετεύει προς την Ουκρανία.

Ωστόσο, έχει προκαλέσει την απορία κυβερνητικών αξιωματούχων σε όλη την περιοχή με την επίμονη, όπως την παρουσιάζει η WSJ, προώθηση μιας συγκεκριμένης ελληνικής εταιρείας, καθώς και με τις εκτεταμένες προσπάθειές της να εμπλέξει τον Μαραφάτσο.

Η προηγούμενη εμπειρία του περιλαμβάνει τη συνίδρυση μιας εταιρείας διανομής αγροτικών προϊόντων στην περιοχή της Ουάσινγκτον και τη δραστηριοποίηση σε επιχειρήσεις που κυμαίνονται από συμβουλευτική ακινήτων έως τη δημιουργία μιας «απόλυτης βιωματικής εμπειρίας» της Ακρόπολης σε IMAX 3D.

Η επιρροή της Γκίλφοϊλ

Στη συνέχεια, η αμερικάνικη εφημερίδα παρουσιάζει ότι ο 39χρονος επιχειρηματίας εμφανίζεται συχνά στο πλευρό της Γκίλφοϊλ, φτάνοντας στο σημείο να τη συνοδεύει σε συναντήσεις στην κατοικία του πρέσβη, καθώς και με κυβερνητικούς αξιωματούχους σε χώρες της περιοχής, μία εξαιρετικά, κατά τη WSJ, ασυνήθιστη πρακτική για έναν ιδιώτη.

Αρκετά άτομα που συνάντησαν τον επιχειρηματία και την Γκίλφοϊλ, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών αξιωματούχων, ξεκαθαρίζουν δε πως ο 39χρονος δεν έκανε καμία αναφορά στις διασυνδέσεις του με την ελληνική κατασκευαστική εταιρεία. Την ίδια ώρα, στελέχη της αμερικανικής πρεσβείας που δαπάνησαν χρόνια προωθώντας τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου δεν συνάντησαν ποτέ στελέχη της κατασκευαστικής, ούτε άκουσαν το όνομα της εταιρείας ως πιθανού εταίρου, σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Robin Brooks, διπλωμάτης με 21ετή θητεία που υπηρέτησε ως διευθύντρια του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας για τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη επί διοίκησης Μπάιντεν, δήλωσε ότι η προώθηση μιας ξένης εταιρείας από Αμερικανό πρέσβη είναι «απολύτως προβληματική». Το να φέρνει κανείς έναν εγγεγραμμένο λομπίστα σε συναντήσεις με ξένους αξιωματούχους, σημείωσε, «θέτει εν αμφιβόλω το κατά πόσο η συνάντηση προωθεί τα αμερικανικά συμφέροντα ή εξυπηρετεί κάποιου είδους ιδιωτικό συμφέρον».

Αξιωματούχος της αμερικανικής πρεσβείας δήλωσε ότι η πρέσβειρα ταξίδεψε στη Βουλγαρία «για να προωθήσει τα αμερικανικά συμφέροντα: την αύξηση των πωλήσεων αμερικανικού LNG σε Ευρωπαίους εταίρους και τη μείωση της ευρωπαϊκής εξάρτησης από το ρωσικό αέριο». Πρόσθεσε ότι η ίδια βρισκόταν σε «πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ» για τα επίσημα ταξίδια.

Ο Jesse Binnall, δικηγόρος της Γκίλφοϊλ, ανέφερε ότι η πρέσβειρα «έχει συνεργαστεί με εταιρείες σε όλο τον ενεργειακό τομέα» και δεν έχει επικεντρωθεί σε μία μόνο εταιρεία. Τόνισε ότι οι επίσημες συναντήσεις της συντονίζονται μέσω των διπλωματικών διαύλων της πρεσβείας και όχι μέσω του Μαραφάτσου.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σε δήλωση που παρασχέθηκε από τον Λευκό Οίκο, χαρακτήρισε την Γκίλφοϊλ «εξαιρετικά αποτελεσματική συνήγορο της ατζέντας του Προέδρου», προσθέτοντας ότι ο ίδιος και ο Τραμπ «εκτιμούν ιδιαίτερα» το έργο της.

Η Γκίλφοϊλ, συνεχίζει η Wall Street Journal, ασκεί δυσανάλογα μεγάλη επιρροή σε ένα τμήμα της Ευρώπης που επιζητά στενότερους δεσμούς με τη διοίκηση Τραμπ. Η περιοχή διέθετε μόνο έναν επιβεβαιωμένο πρέσβη σε 10 χώρες όταν η Γκίλφοϊλ έφτασε στην Αθήνα το περασμένο φθινόπωρο, μέρος ενός μοτίβου εκτεταμένων διπλωματικών κενών που ενίσχυσε δραματικά τους λίγους απεσταλμένους στο εξωτερικό, οι οποίοι θεωρούνται κοντά στον Τραμπ.

Η Γκίλφοϊλ και η αμερικάνικη επιρροή στις κυβερνήσεις

Η Γκίλφοϊλ έχει εξελιχθεί σ' ένα ισχυρό σύμβολο της νέας σχολής της αμερικανικής διπλωματίας υπό τον Τραμπ. Συγχωνεύει σ' ένα, τις διάσημες προσωπικότητες και τον ανάλογο τρόπο ζωής, το επιχειρείν και τη γεωπολιτική

Η Γκίλφοϊλ, μιλά συχνά για τις ισχυρές διασυνδέσεις της με την οικογένεια Τραμπ και δημοσιεύει βίντεο σε σχεδόν δύο εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, εναλλάσσοντας συναντήσεις με ηγέτες της περιοχής με επισκέψεις σε ευρωπαϊκές επιδείξεις μόδας και γκαλά τέχνης, φορώντας δημιουργίες καλυμμένες με κρυστάλλους.

Είναι φίλη με τον Έλληνα σταρ, Κωνσταντίνο Αργυρό, ενώ το Jefferson House, η επίσημη πρεσβευτική κατοικία όπου συχνά πραγματοποιεί συναντήσεις, έχει διακοσμηθεί με μεγάλα ασπρόμαυρα πορτρέτα της Γκίλφοϊλ, σύμφωνα με επισκέπτες.

Ορισμένοι Έλληνες αξιωματούχοι δηλώνουν ικανοποιημένοι που η χώρα τους προσελκύει την προσοχή μιας πρέσβειρας που μπορεί εύκολα να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Παράλληλα όμως, φοβούνται μήπως προκαλέσουν τη δυσαρέσκειά της, αποκαλύπτει εν συνεχεία η Wall Street Journal.

Τον Μάρτιο, σε δείπνο στην Αθήνα όπου παρευρίσκονταν Έλληνες και Αμερικανοί αξιωματούχοι, η Γκίλφοϊλ ενεπλάκη σε λογομαχία με τον Έλληνα υπουργό Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου. Αναφερόμενη στην επικείμενη κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, η Γκίλφοϊλ φέρεται να είπε: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε κι εδώ», σύμφωνα με παρευρισκόμενο και άλλους που ενημερώθηκαν για το συμβάν.

Η συζήτηση οξύνθηκε, με τον Παπασταύρου να ανταπαντά ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας, η οποία εκλέχθηκε από τον λαό. Ο δικηγόρος της Γκίλφοϊλ, πάντως, αμφισβήτησε την περιγραφή του επεισοδίου.

Ο χωρισμός και ο διορισμός της Γκίλφοϊλ

Ο διορισμός της στη διπλωματία συνέπεσε με έναν πολυσυζητημένο χωρισμό, συμπληρώνει η Wall Street Journal.

Άρχισε να βγαίνει με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στα μέσα της πρώτης θητείας του πατέρα του και σύντομα αναδείχθηκε σε μία από τις πιο σθεναρές υποστηρίκτριές του. Στην ομιλία της στο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος το 2020, προειδοποίησε ότι οι Δημοκρατικοί προσπαθούσαν να υποδουλώσουν τους Αμερικανούς, εφαρμόζοντας «φιλελεύθερη ιδεολογία».

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε πριν ο Τραμπ αποχωρήσει από το αξίωμα και αγόρασε μια έπαυλη αξίας 9,7 εκατομμυρίων δολαρίων στη Φλόριντα. Η Γκίλφοϊλ επιδίωξε σειρά επιχειρηματικών εγχειρημάτων, μια σειρά προϊόντων περιποίησης μαλλιών και αρωμάτων με την ονομασία Flor de Maga, εγχειρήματα σαμπάνιας όπως 1776 Liberté και Liberty Dream, καθώς και μια υπηρεσία κτηνιατρικών φαρμάκων με την ονομασία PETriot Vet. Αυτά τα εμπορικά σήματα έκτοτε έχουν εγκαταλειφθεί.

Στη συνέχεια ρίχτηκε στην προεκλογική εκστρατεία για την επανεκλογή του Τραμπ. Εκείνο το καλοκαίρι άρχισαν να εμφανίζονται φωτογραφίες του Τραμπ Τζούνιορ με τη 39χρονη Μπετίνα Άντερσον. Ο Τραμπ, ο οποίος έτρεφε εκτίμηση για την Γκίλφοϊλ, προέβη τον Δεκέμβριο σε μια έκπληξη μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Ανακοίνωσε τον διορισμό της ως πρέσβειρας στην Ελλάδα.

Ο διορισμός της ακολούθησε παρασκηνιακές πιέσεις από άτομα του περιβάλλοντος του Τραμπ Τζούνιορ. Η Γκίλφοϊλ είχε περάσει εβδομάδες καλώντας ανθρώπους γύρω από τον πρώην αρραβωνιαστικό της ρωτώντας πώς θα μπορούσαν να επανασυνδεθούν, ορισμένοι εκ των οποίων άρχισαν να ρίχνουν την ιδέα διάφορων πρεσβειών.

Ωστόσο, η Γκίλφοϊλ ελκυόταν από καιρό από την Ελλάδα: Έλεγε σε φίλους ότι της άρεσε η σημασία της χώρας στην παγκόσμια σκηνή και η γοητεία της, επικαλούμενη τη Τζάκι Κένεντι Ωνάση.

Τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης ανέσυραν παλαιότερες δηλώσεις της, σημειώνοντας ότι η Γκίλφοϊλ, ως συμπαρουσιάστρια του Fox News κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους της Ευρώπης το 2015, είχε πει ότι οι Έλληνες έπρεπε να εκπαιδευτούν όπως όταν «ένας σκύλος ουρεί στο χαλί».

«Δεν έχει σημασία αν φτιάχνετε υπέροχο γιαούρτι», είχε πει. «Δεν με νοιάζει».

Ο Πρόεδρος Τραμπ φέρεται να είπε σε ανθρώπους του περιβάλλοντός του ότι προσέφερε στην Γκίλφοϊλ την πρεσβεία για χάρη του γιου του, λέγοντας: «Έπρεπε να τη διώξω από εδώ».

Πάντως, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αρνήθηκε ότι ο πρόεδρος έκανε αυτή τη δήλωση.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal

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