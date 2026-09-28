Φίδι κατάπιε τρεις μπάλες γκολφ: Η στιγμή που τις βγάζουν από το στόμα του (βίντεο)

Με ιδιαίτερη προσοχή και χωρίς να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση, κτηνίατροι κατάφεραν να αφαιρέσουν μπάλες από φίδι, αφού τις είχε καταπιεί. Για τη διαδικασία χρησιμοποιήθηκε ισχυρή δόση υπνωτικού, ώστε το ζώο να παραμείνει σε κατάσταση ύπνου για όσο χρόνο απαιτούνταν.

Στην κλινική εξωτικών ζώων, οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ότι κάθε περιστατικό μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικό από το προηγούμενο, γεγονός που κάνει την καθημερινή τους εργασία ιδιαίτερα απρόβλεπτη.

Το συγκεκριμένο νοσοκομείο δέχεται περιστατικά από ένα ευρύ φάσμα ζώων, με εξαίρεση την άγρια ζωή. Η νομοθεσία του Τέξας προβλέπει ότι άρρωστα ή τραυματισμένα ζώα που ανήκουν στην άγρια πανίδα πρέπει να μεταφέρονται σε εξειδικευμένα κέντρα αποκατάστασης άγριας ζωής.

Παράλληλα, η κλινική δεν αναλαμβάνει πρωτεύοντα του Παλαιού Κόσμου, στα οποία περιλαμβάνονται είδη όπως οι χιμπατζήδες και οι μπαμπουίνοι.

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