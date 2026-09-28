ΔΕΥ.28 Σεπ 2026 01:16
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Ριφιφί: Η ομάδα φτάνει με το βανάκι πάνω από το φρεάτιο

ριφιφι
clock 13:00 | 28/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Τα τελευταία επεισόδια του «ΡΙΦΙΦΙ» έρχονται αυτή την εβδομάδα. Τι θα δούμε απόψε;

Η ομάδα εκπαιδεύεται μέρα νύχτα στη μάντρα οικοδομών του Μανώλη. Μαθαίνουν να χειρίζονται κομπρεσέρ, οξυγονοκόλληση, να φορτώνουν βαριά υλικά και μπάζα σε μικρό βαγονέτο και να το σπρώχνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται και «δανείζονται» ένα βανάκι, φόρμες εργασίες και εξοπλισμό από αποθήκη της ΕΤΥΔΑΠ.

Μέχρι που έρχεται η μεγάλη μέρα. Η ομάδα φτάνει με το βανάκι πάνω από το φρεάτιο απέναντι από την τράπεζα και ξεκινάει αμέσως δουλειά μεταμφιεσμένη σε συνεργείο της ΕΤΥΔΑΠ. Με τις υποδείξεις της Όλγας που έχει μελετήσει καλά τα σχέδια της υπόγειας ύδρευσης και του αποχετευτικού, το κομπρεσέρ ξεκινάει να τρυπάει.

Κι ενώ το πράγμα δείχνει να προχωράει χωρίς κάποιο απροσπέλαστο εμπόδιο, τα τοιχώματα υποχωρούν και καταπλακώνουν μέλος της ομάδας.

Διαβάστε επίσης 

Αθερίδου: "Έχω μάθει να διαχειρίζομαι τις κρίσεις πανικού"

Φοίβος: "Η Άννα Βίσση είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια στην Ελλάδα"

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ριφιφί Σειρά
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis