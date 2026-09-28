ΔΕΥ.28 Σεπ 2026 14:56
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Στον κλοιό του Airbnb η ιστορική συνοικία της Αγίας Τριάδας

Airbnb
clock 13:53 | 28/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Σε στενό επενδυτικό κλοιό βρίσκεται η ιστορική συνοικία της Αγίας Τριάδαςόπου κλιμακώνεται το επενδυτικό ενδιαφέρον για την αγορά και ανακαίνιση παλιών κατοικιών οι οποίες αξιοποιούνται για τις ανάγκες της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Το ένα μετά το άλλο τα εγκαταλελειμμένα σπίτια του σπουδαίου αυτού τμήματος του αστικού πυρήνα της παλιάς πόλης, μετά από την αποκατάσταση τους αξιοποιούνται μέσα από την πλατφόρμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης και έτσι σταδιακά αλλάζει η χρήση και ο χαρακτήρας ενός σπουδαίου τμήματος του ιστορικού κέντρου του Ηρακλείου από όπου εκτοπίζονται οι κάτοικοι μέσα από την απόλυτη κυριαρχία του Airbnb.

Το θέμα απασχολεί έντονα τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο Αγίας Τριάδας που αναδεικνύει έντονα το κρίσιμο ερώτημα σε σχέση με  το τι είδους εξέλιξη θέλουμε στην περιοχή, όπου η τουριστική εκμετάλλευση των ακινήτων τείνει να γίνει μονοκαλλιέργεια. Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος εκτιμά ότι η επένδυση, η ανακαίνιση και η αναζωογόνηση μιας ιστορικής γειτονιάς είναι θετικές εξελίξεις. Την ίδια ώρα όμως επισημαίνει ότι  δεν μπορεί η επιτυχία μιας γειτονιάς να μετριέται μόνο από το πόσα ακίνητα έγιναν τουριστικά καταλύματα. Αν όλα τα παλιά σπίτια οδηγηθούν στη βραχυχρόνια μίσθωση, τότε υπάρχει ο κίνδυνος η γειτονιά να χάσει σταδιακά τον οικιστικό της χαρακτήρα.

Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος επικαλείται τα όσα συμβαίνουν  σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπου η μεγάλη τουριστική πίεση και η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών δημιούργησαν έντονες αντιδράσεις από τους μόνιμους κατοίκους.

Όπως αξιολογεί ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος θα πρέπει να απαντηθούν κρίσιμα ερωτήματα, σε σχέση με την ανάπτυξη που ασφαλώς είναι απαραίτητη όπως για παράδειγμα ποιους θα αφορά και με ποιους όρους; Η  θέση του Συλλόγου είναι ανάπτυξη με ισορροπία και με κοινωνικό αποτύπωμα. Στο πλαίσιο αυτό προτείνει  ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, στα πρότυπα του «Εξοικονομώ», για την Αγία Τριάδα.

Ένα πρόγραμμα που θα μπορούσε να επιδοτήσει την ανακαίνιση περίπου 500 παλιών κατοικιών, με προϋπόθεση τα ακίνητα να χρησιμοποιηθούν για μακροχρόνια μίσθωση ή για ιδιοκατοίκηση. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να επιτευχθούν δύο πράγματα ταυτόχρονα. Να ανακαινιστεί το παλιό κτιριακό απόθεμα και να αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες για τους μόνιμους κατοίκους. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σύλλογοι Αισθητικών Κρήτης: «Όχι στη συλλήβδην στοχοποίηση» - Ανύπαρκτοι οι έλεγχοι εδώ και δύο χρόνια

Στην Κρήτη ο Πρέσβης της Κίνας Fang Qiu - Συνάντηση με Σταύρο Αρναουτάκη (εικόνες, βίντεο)

Κρήτη: Μαζεύουν χοχλιούς αυτή την εποχή, αλλά ο νόμος λέει «όχι» - Πρόστιμα έως και 5000 ευρώ

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αγία Τριάδα Airbnb
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis