Ηράκλειο: Στον κλοιό του Airbnb η ιστορική συνοικία της Αγίας Τριάδας

Σε στενό επενδυτικό κλοιό βρίσκεται η ιστορική συνοικία της Αγίας Τριάδαςόπου κλιμακώνεται το επενδυτικό ενδιαφέρον για την αγορά και ανακαίνιση παλιών κατοικιών οι οποίες αξιοποιούνται για τις ανάγκες της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Το ένα μετά το άλλο τα εγκαταλελειμμένα σπίτια του σπουδαίου αυτού τμήματος του αστικού πυρήνα της παλιάς πόλης, μετά από την αποκατάσταση τους αξιοποιούνται μέσα από την πλατφόρμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης και έτσι σταδιακά αλλάζει η χρήση και ο χαρακτήρας ενός σπουδαίου τμήματος του ιστορικού κέντρου του Ηρακλείου από όπου εκτοπίζονται οι κάτοικοι μέσα από την απόλυτη κυριαρχία του Airbnb.

Το θέμα απασχολεί έντονα τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο Αγίας Τριάδας που αναδεικνύει έντονα το κρίσιμο ερώτημα σε σχέση με το τι είδους εξέλιξη θέλουμε στην περιοχή, όπου η τουριστική εκμετάλλευση των ακινήτων τείνει να γίνει μονοκαλλιέργεια. Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος εκτιμά ότι η επένδυση, η ανακαίνιση και η αναζωογόνηση μιας ιστορικής γειτονιάς είναι θετικές εξελίξεις. Την ίδια ώρα όμως επισημαίνει ότι δεν μπορεί η επιτυχία μιας γειτονιάς να μετριέται μόνο από το πόσα ακίνητα έγιναν τουριστικά καταλύματα. Αν όλα τα παλιά σπίτια οδηγηθούν στη βραχυχρόνια μίσθωση, τότε υπάρχει ο κίνδυνος η γειτονιά να χάσει σταδιακά τον οικιστικό της χαρακτήρα.

Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος επικαλείται τα όσα συμβαίνουν σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπου η μεγάλη τουριστική πίεση και η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών δημιούργησαν έντονες αντιδράσεις από τους μόνιμους κατοίκους.

Όπως αξιολογεί ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος θα πρέπει να απαντηθούν κρίσιμα ερωτήματα, σε σχέση με την ανάπτυξη που ασφαλώς είναι απαραίτητη όπως για παράδειγμα ποιους θα αφορά και με ποιους όρους; Η θέση του Συλλόγου είναι ανάπτυξη με ισορροπία και με κοινωνικό αποτύπωμα. Στο πλαίσιο αυτό προτείνει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, στα πρότυπα του «Εξοικονομώ», για την Αγία Τριάδα.

Ένα πρόγραμμα που θα μπορούσε να επιδοτήσει την ανακαίνιση περίπου 500 παλιών κατοικιών, με προϋπόθεση τα ακίνητα να χρησιμοποιηθούν για μακροχρόνια μίσθωση ή για ιδιοκατοίκηση. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να επιτευχθούν δύο πράγματα ταυτόχρονα. Να ανακαινιστεί το παλιό κτιριακό απόθεμα και να αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες για τους μόνιμους κατοίκους.

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