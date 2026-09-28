Μπάρμπα: "Μετά τα 35 μου χρόνια άρχισα να βγάζω χρήματα για να ζω αξιοπρεπώς"

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η Βάνα Μπάρμπα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Studio στις 3»

της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ και μίλησε για την πορεία της.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι στα πρώτα της βήματα και κατά τη διάρκεια της νεανικής της ηλικίας ένιωθε έντονη οικονομική και προσωπική ανασφάλεια, και χρειάστηκε να φτάσει σε αυτή την ηλικία των 35 για να αποκτήσει πραγματική οικονομική σταθερότητα.

"Άργησα πολύ να βγάλω χρήματα. Μετά τα 35 μου χρόνια άρχισα να βγάζω χρήματα για να ζω αξιοπρεπώς", είπε χαρακτηριστικά.

"Ποτέ δεν έβγαλα χρήματα, βγάζαμε χρήματα στην ιδιωτική τηλεόραση. Δεν έχω κάνει ποτέ καθημερινό", συμπλήρωσε.

Διαβάστε επίσης

Δυο Μαύρα Πουκάμισα: Ο έρωτας του Μανούσου για τη Μαρκέλλα δεν κρύβεται πια

Αχιλλέας Ζέρβας: "Με εκφράζει 1.000% η ατάκα «είμαι παιδί της καρπαζιάς»"