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ΚΡΗΤΗ

Ιός Δυτικού Νείλου: Δύο νέα περιστατικά στο Ηράκλειο – Ένας ασθενής νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο

κουνούπια
clock 14:23 | 28/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ανοδική πορεία εξακολουθούν να καταγράφουν τα περιστατικά του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Ράδιο Κρήτη, δύο νέα περιστατικά εντοπίστηκαν στην περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου.

Οι δύο ασθενείς χρειάστηκε να λάβουν νοσηλεία. Ο ένας παραμένει νοσηλευόμενος στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ ο δεύτερος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του.

Επίσημη ανακοίνωση για τα δύο νέα περιστατικά αναμένεται να εκδώσει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) τις επόμενες ώρες, με περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των ασθενών και τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Ωστόσο, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας ή πανικού, με τους αρμόδιους φορείς να παρακολουθούν την εξέλιξη των περιστατικών και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα.

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