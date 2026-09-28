Έρχεται "τσουνάμι" ανατιμήσεων σε πολλά προϊόντα - "Καίνε" τα οικοδομικά υλικά

Νέο κύμα ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες αναμένεται το επόμενο διάστημα, καθώς η άνοδος της τιμής του πετρελαίου και των καυσίμων αυξάνει το κόστος παραγωγής, λειτουργίας και μεταφοράς για επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Η τιμή του ντίζελ έχει ήδη ξεπεράσει τα 2,18 ευρώ το λίτρο, με τις πιέσεις στην αγορά να γίνονται ολοένα και μεγαλύτερες.

Όπως επισημαίνεται πολλές βιομηχανίες κατάφεραν τους προηγούμενους μήνες να απορροφήσουν μέρος των αυξήσεων, χωρίς να τις μετακυλήσουν στις τελικές τιμές. Αυτό όμως, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Νεκτάριο Κανακαράκη που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, πλέον δεν μπορεί να συνεχιστεί στον ίδιο βαθμό.

Οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένα κόστη και έτσι οι ανατιμήσεις αναμένεται να περάσουν σταδιακά στην αγορά. Οι αυξήσεις δεν αφορούν μόνο τα καύσιμα. Αναμένεται να επηρεάσουν μια μεγάλη γκάμα προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, από τα γαλακτοκομικά και τα αρτοσκευάσματα μέχρι τα κατεψυγμένα προϊόντα, ενώ αυξήσεις αναμένονται και στις μεταφορές.

Ήδη, σύμφωνα με τον κ. Κανακαράκη, έχουν αρχίσει να καταγράφονται ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά, καθώς οι τιμές του αλουμινίου και των μετάλλων έχουν πάρει την ανηφόρα. Το βασικό ερώτημα πλέον είναι πόσο μεγάλη θα είναι η ένταση του νέου κύματος αυξήσεων και σε ποιο βαθμό αυτές θα φτάσουν στο ράφι και στην τσέπη του καταναλωτή. Για τα νοικοκυριά, η συγκυρία είναι δύσκολη, καθώς ο οικογενειακός προϋπολογισμός ήδη πιέζεται από το αυξημένο κόστος βασικών αγαθών και υπηρεσιών.

Όλα αυτά ενώ αναμένονται το επόμενο διάστημα οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα που θα ληφθούν, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις από την άνοδο του ενεργειακού και μεταφορικού κόστους.

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