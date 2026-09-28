«Πλάνη του σχεδιασμού»: Γιατί κάποιοι αργούν στα ραντεβού τους - Η εκτίμηση των ψυχολόγων

Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πάντα στην ώρα τους και άλλοι που σχεδόν κάθε ραντεβού τους συνοδεύεται από καθυστέρηση. Η αιτία, σύμφωνα με έρευνες, μπορεί να μην είναι απλώς η αφηρημάδα, αλλά η λεγόμενη «πλάνη του σχεδιασμού».

Πρόκειται για την τάση να υποτιμούμε τον χρόνο που απαιτεί μια δραστηριότητα, ακόμη και όταν η προηγούμενη εμπειρία μας δείχνει ότι συνήθως χρειαζόμαστε περισσότερο. Οι Roger Buehler, Dale Griffin και Michael Ross έχουν μελετήσει το φαινόμενο, διαπιστώνοντας ότι συχνά βασιζόμαστε στο ιδανικό σενάριο και όχι σε όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν.

Έτσι, για ένα ραντεβού στις 15:00 και μια διαδρομή 20 λεπτών, μπορεί να θεωρήσουμε ότι αρκεί να φύγουμε στις 14:40. Στην πράξη, όμως, πρέπει να συνυπολογιστούν η προετοιμασία, η εύρεση κλειδιών και εγγράφων, η αναμονή για ασανσέρ ή μεταφορικό μέσο, το πάρκινγκ, το περπάτημα και ο χρόνος μέχρι να βρεθεί η σωστή αίθουσα.

Το «ένα τελευταίο πράγμα»

Καθυστερήσεις μπορεί να προκαλέσει και η προσπάθεια να ολοκληρώσουμε κάτι πριν φύγουμε. Ένα ακόμη μήνυμα, μια τελευταία λεπτομέρεια ή μια μικρή εκκρεμότητα μπορεί να καταλάβει τον χρόνο που είχε υπολογιστεί για την αναχώρηση.

Για να περιοριστούν οι καθυστερήσεις, βοηθά να υπολογίζουμε ολόκληρη τη διαδικασία και όχι μόνο τη βασική διαδρομή, να ορίζουμε συγκεκριμένη ώρα διακοπής της προηγούμενης δραστηριότητας και να αφήνουμε ένα περιθώριο για απρόβλεπτες καθυστερήσεις. Όταν η καθυστέρηση είναι αναπόφευκτη, η έγκαιρη ενημέρωση και μια ρεαλιστική εκτίμηση της ώρας άφιξης μπορούν να βοηθήσουν και τους ανθρώπους που περιμένουν.

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