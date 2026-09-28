Σαν ζωντανός οργανισμός: Μικρορομπότ συνεργάζονται και αλλάζουν το περιβάλλον τους

Ερευνητές του Cornell University στη Νέα Υόρκη ανέπτυξαν ένα σύστημα μικρορομπότ που μπορεί να ανιχνεύει αλλαγές στη θερμοκρασία, να συντονίζει τις κινήσεις του και να επηρεάζει το ίδιο το περιβάλλον του. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2026 στο Nature Electronics.

Το σύστημα αποτελείται από αισθητήρες θερμοκρασίας, ηλεκτρονικά κυκλώματα CMOS και 54 τεχνητές «βλεφαρίδες», οι οποίες είναι τοποθετημένες σε διάταξη 6 επί 9. Με δύο αρθρώσεις η καθεμία, κινούνται σαν μικροσκοπικά κουπιά και, όταν λειτουργούν συντονισμένα, δημιουργούν ροή που μετακινεί υγρά. Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα ανταλλάσσουν ηλεκτρικούς παλμούς και συγχρονίζουν τις κινήσεις, ενώ οι αισθητήρες επιτρέπουν στο σύστημα να προσαρμόζεται στις θερμικές συνθήκες. Οι δοκιμές έδειξαν ότι μπορεί να αντιστρέφει τη ροή όταν η θερμοκρασία ξεπερνά ένα όριο, να αλλάζει την ταχύτητα άντλησης και να κατευθύνει το υγρό ανάλογα με τη θερμική διαφορά.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το σύστημα δεν περιορίζεται στην παρατήρηση. Μετακινώντας το υγρό, μεταφέρει θερμότητα και έτσι τροποποιεί το ίδιο το περιβάλλον που ανίχνευσε, δημιουργώντας έναν κύκλο ανατροφοδότησης.

Έμπνευση από τη φύση

Ο συγχρονισμός των μονάδων παραπέμπει στις πυγολαμπίδες, ενώ οι τεχνητές βλεφαρίδες είναι εμπνευσμένες από οργανισμούς όπως τα παραμήκια. Οι ερευνητές μελέτησαν επίσης τη συλλογική δράση των τερμιτών, όπου πολλές απλές μονάδες ανταποκρίνονται σε τοπικές συνθήκες και δημιουργούν ένα σύνθετο συνολικό αποτέλεσμα. Προς το παρόν, οι 54 βλεφαρίδες λειτουργούν σε σταθερή εργαστηριακή διάταξη και δεν αποτελούν ανεξάρτητα ρομπότ που κινούνται ελεύθερα. Επόμενος στόχος είναι η ανάπτυξη πιο αυτόνομων μικρορομπότ που θα μπορούν να αντιδρούν σε ερεθίσματα όπως το φως ή το pH.

Σε βάθος χρόνου, η τεχνολογία θα μπορούσε να βρει εφαρμογές στην ιατρική και τη γεωργία, δείχνοντας πώς αισθητήρες, ηλεκτρονικά και μηχανισμοί κίνησης μπορούν να συνεργάζονται σε μικροσκοπική κλίμακα.

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