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ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Στο Τμήμα Εκβιαστών καταθέτει ο ιδιοκτήτης της καφετέριας - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Νέα Ιωνία φωτιά
clock 14:40 | 28/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την υπόθεση της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (28/09) στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία, επεκτάθηκε στην πολυκατοικία και κατέκαψε τα διαμερίσματα ανυποψίαστων πολιτών.

Σύμφωνα με το cnngreece.gr, αυτή την ώρα ο Σύρος ιδιοκτήτης της καφετέριας καταθέτει στο Τμήμα Εκβιαστών.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε δεχτεί απειλές ή κάτι άλλο που να τον είχε προβληματίσει. Οι πυροσβέστες που έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά, διαπίστωσαν ότι αποκλείεται αυτή να προκλήθηκε από κάποιο τυχαίο γεγονός, ενώ μαρτυρίες από την πρώτη στιγμή έκαναν λόγο για τρεις εκρήξεις.

Οι Αρχές ερευνούν αν το περιστατικό σχετίζεται με τις επιθέσεις σε καταστήματα αλλοδαπών, που είχαν σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα στο κέντρο της Αθήνας και αν η εντολή μπορεί να δόθηκε μέσα από τις φυλακές. Ήδη, αναζητείται υλικό από κάμερες ασφαλείας στη γύρω περιοχή, ενώ θα ζητηθεί και άρση τηλεφωνικού απορρήτου.

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