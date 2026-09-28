Γιατί ο σκύλος μας τεντώνεται μόλις γυρίσουμε σπίτι;

Επιστρέφουμε στο σπίτι και ο σκύλος μας σπεύδει να μας υποδεχτεί. Πριν ακόμη φτάσει κοντά μας, χαμηλώνει το μπροστινό μέρος του σώματός του, τεντώνει τα πόδια προς τα εμπρός και σηκώνει ψηλά τη λεκάνη του. Τι θέλει άραγε να μας πει με αυτή την κίνηση;

Το συγκεκριμένο τέντωμα μπορεί να έχει περισσότερες από μία ερμηνείες. Δεν σημαίνει απαραίτητα μόνο ότι ο σκύλος είναι χαρούμενος που μας βλέπει. Η στιγμή, η ένταση της κίνησης και κυρίως η υπόλοιπη στάση του σώματός του βοηθούν να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει.

Ένα απλό τέντωμα μετά την ξεκούραση

Αν ο σκύλος κοιμόταν ή ήταν ξαπλωμένος πριν επιστρέψουμε, μπορεί απλώς να τεντώνεται για να «ξεμουδιάσει» και να ενεργοποιήσει ξανά τους μυς του. Πρόκειται για μια φυσιολογική κίνηση που συχνά εμφανίζεται όταν περνά από την ηρεμία στη δραστηριότητα.

Επομένως, το γεγονός ότι το κάνει τη στιγμή που ανοίγουμε την πόρτα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η κίνηση απευθύνεται αποκλειστικά σε εμάς.

Μπορεί όμως να είναι και πρόσκληση για παιχνίδι

Όταν ο σκύλος χαμηλώνει το στήθος και τα μπροστινά πόδια, ενώ κρατά ψηλά το πίσω μέρος του σώματος, μπορεί να κάνει το γνωστό play bow, δηλαδή τη χαρακτηριστική στάση με την οποία προσκαλεί κάποιον να παίξει.

Αν μετά το τέντωμα αρχίσει να τρέχει, να φέρνει το αγαπημένο του παιχνίδι, να κουνά ζωηρά την ουρά ή να περιμένει από εμάς να αντιδράσουμε, τότε είναι πιθανό να ζητά αλληλεπίδραση.

Ένας ιδιαίτερος τρόπος χαιρετισμού

Σε αρκετές περιπτώσεις, το τέντωμα αποτελεί μέρος της ίδιας της διαδικασίας του χαιρετισμού. Ένας σκύλος μπορεί να είναι χαλαρός, να έχει μαλακό βλέμμα, χαλαρά αυτιά και ουρά και να κατευθύνεται προς τον άνθρωπό του ενώ τεντώνεται. Σε αυτή την περίπτωση, η συνολική εικόνα παραπέμπει περισσότερο σε έναν φιλικό και χαλαρό χαιρετισμό.

Παράλληλα, η συμπεριφορά μπορεί να έχει ενισχυθεί και από εμάς. Αν κάθε φορά που ο σκύλος τεντώνεται του δίνουμε χάδια, μιλάμε μαζί του ή του προσφέρουμε περισσότερη προσοχή, μπορεί να έχει μάθει ότι αυτή η κίνηση οδηγεί σε μια ευχάριστη ανταπόκριση.

Δεν σημαίνει πάντα χαρά

Παρότι το τέντωμα είναι συνήθως μια φυσιολογική συμπεριφορά, δεν πρέπει να ερμηνεύουμε κάθε παρόμοια στάση ως ένδειξη χαράς ή αγάπης.

Ορισμένοι σκύλοι μπορεί να τεντώνονται όταν αισθάνονται άβολα ή προσπαθούν να διαχειριστούν μια κατάσταση. Για τον λόγο αυτό, χρειάζεται να παρατηρούμε ολόκληρη τη γλώσσα του σώματός τους και όχι μόνο τα πόδια και τη λεκάνη.

Πότε χρειάζεται προσοχή

Αν το τέντωμα είναι συχνό και επίμονο ή συνοδεύεται από πόνο, δυσκολία στην κίνηση, αλλαγή στη συμπεριφορά, ανησυχία ή άλλα ασυνήθιστα συμπτώματα, τότε καλό είναι να ζητηθεί η γνώμη κτηνιάτρου. Επαναλαμβανόμενες στάσεις με το μπροστινό μέρος χαμηλά και το πίσω ψηλά μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να σχετίζονται και με σωματική ενόχληση.

Τελικά, τι μας λέει ο σκύλος μας;

Το ίδιο τέντωμα μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα. Αν ο σκύλος έχει χαλαρό σώμα, ζωηρή διάθεση και αναζητά επαφή ή παιχνίδι, πιθανότατα πρόκειται για έναν φιλικό χαιρετισμό ή μια πρόσκληση για αλληλεπίδραση.

Το κλειδί είναι να παρατηρούμε τι κάνει πριν και μετά την κίνηση, αλλά και την ουρά, τα αυτιά, τα μάτια και τη συνολική του στάση. Έτσι μπορούμε σταδιακά να αποκωδικοποιούμε καλύτερα τη δική του «γλώσσα» και να καταλαβαίνουμε τι προσπαθεί να μας επικοινωνήσει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: