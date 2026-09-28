Συναγερμός στα βάθη της Γης: Τεράστια τεκτονική πλάκα αρχίζει να διαλύεται

Οι ζώνες καταβύθισης είναι περιοχές όπου μία τεκτονική πλάκα βυθίζεται κάτω από μια άλλη, προκαλώντας ισχυρούς σεισμούς, ηφαιστειακή δραστηριότητα και μεγάλες γεωλογικές αλλαγές. Παρότι μπορούν να παραμένουν ενεργές για εκατομμύρια χρόνια, κάποια στιγμή η λειτουργία τους σταματά.

Μια νέα μελέτη στο Science Advances δίνει στους επιστήμονες μια σπάνια εικόνα αυτής της διαδικασίας. Ερευνητές μελέτησαν τη ζώνη καταβύθισης της Κασκάντια, στα ανοιχτά του νησιού Βανκούβερ, όπου οι πλάκες Juan de Fuca και Explorer βυθίζονται κάτω από τη βορειοαμερικανική πλάκα.

Χρησιμοποιώντας σεισμικά δεδομένα και προηγμένη απεικόνιση του υπεδάφους, οι ερευνητές εντόπισαν μεγάλα ρήγματα και βαθιές ρωγμές στην ωκεάνια πλάκα. Σε ένα σημείο, τμήμα του βυθού έχει υποχωρήσει περίπου πέντε χιλιόμετρα. Τα δεδομένα προήλθαν από το Cascadia Seismic Imaging Experiment του 2021, στο οποίο ερευνητικό σκάφος έστελνε ηχητικούς παλμούς στον πυθμένα, ενώ καλώδιο μήκους 15 χιλιομέτρων με αισθητήρες κατέγραφε τις ανακλάσεις.

Σεισμική «σιωπή» που προκαλεί ερωτήματα

Κατά μήκος ενός σχίσματος περίπου 75 χιλιομέτρων, ορισμένα τμήματα εξακολουθούν να παρουσιάζουν σεισμική δραστηριότητα, ενώ άλλα έχουν γίνει ασυνήθιστα ήσυχα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η σεισμική αυτή «σιωπή» μπορεί να δείχνει ότι τμήματα της πλάκας έχουν ήδη αποκοπεί από το υπόλοιπο τεκτονικό σύστημα.

Ο Brandon Shuck, γεωλόγος στο Louisiana State University και επικεφαλής της μελέτης, περιγράφει την εικόνα σαν ένα φορτηγό τρένο που εκτροχιάζεται αργά, καθώς τα βαγόνια αποσυνδέονται ένα προς ένα.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι μια ζώνη καταβύθισης ενδέχεται να μην τερματίζει απότομα τη λειτουργία της, αλλά να διασπάται σταδιακά, δημιουργώντας μικρότερες πλάκες και νέα γεωλογικά όρια. Η έρευνα προσφέρει έτσι νέα στοιχεία για το πώς ένας από τους σημαντικότερους μηχανισμούς που διαμορφώνουν την επιφάνεια της Γης μπορεί τελικά να φτάσει στο τέλος του.

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