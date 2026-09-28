ΔΕΥ.28 Σεπ 2026 17:01
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελλάδα: Πέντε θέσεις πάνω μετά τον θρίαμβο στη Γερμανία – Στην 41η θέση της FIFA!

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ
clock 15:41 | 28/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Εθνική Ελλάδας συνεχίζει να εντυπωσιάζει! Μετά τις σπουδαίες νίκες απέναντι σε Σερβία και Γερμανία, η «γαλανόλευκη» καταγράφει σημαντική άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA και σκαρφαλώνει στην 41η θέση.

Η Ελλάδα έκανε το δύο στα δύο στο Nations League, επικρατώντας αρχικά της Σερβίας με 2-1 στο Βελιγράδι και στη συνέχεια της Γερμανίας με 1-0. Έξι βαθμοί σε δύο αγωνιστικές και κορυφή στον όμιλο για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η οποία δείχνει ότι βρίσκεται σε ανοδική πορεία.

Άνοδος πέντε θέσεων για την Ελλάδα

Οι δύο μεγάλες εκτός έδρας νίκες έχουν άμεσο αντίκτυπο και στην παγκόσμια κατάταξη. Η Ελλάδα κερδίζει πέντε θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη αξιολόγηση του Ιουλίου και ανεβαίνει στην 41η θέση.

Την ίδια ώρα, η Γερμανία υποχωρεί μία θέση και βρίσκεται πλέον στη 13η, ενώ η Ολλανδία παραμένει στην 9η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Αντίθετα, η Σερβία υποχωρεί τρεις θέσεις και βρίσκεται πλέον στην 43η θέση, δύο σκαλοπάτια κάτω από την Ελλάδα.

Τα επόμενα δύο ματς στην Τούμπα

Η Εθνική έχει πλέον μπροστά της δύο σημαντικές αναμετρήσεις στην Τούμπα, απέναντι σε Ολλανδία και Γερμανία.

Τα συγκεκριμένα παιχνίδια αποτελούν την επόμενη μεγάλη πρόκληση για την ομάδα του Γιοβάνοβιτς, που θέλει να συνεχίσει την ανοδική της πορεία τόσο στο Nations League όσο και στην παγκόσμια κατάταξη.

Η επίσημη νέα κατάταξη της FIFA αναμένεται να ανακοινωθεί στις 7 Οκτωβρίου, όταν και θα επιβεβαιωθούν και επίσημα οι αλλαγές στις θέσεις των εθνικών ομάδων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου FIFA
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis