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GOSSIP - LIFESTYLE

Μπουγάς: "Αποφάσισα να μην λέω ότι είμαι ο γιος του Τάσου"

μμπουγ
clock 15:00 | 28/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο γιος του Τάσου Μπουγά, Διονύσης,  μίλησε στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» και αποκάλυψε τον λόγο που ο ίδιος θέλησε να κρατήσει αποστάσεις από τη δημοσιότητα.

«Τον πατέρα μου τον φωνάζω... daddy! Έζησα τον πατέρα μου σε άσχημες περιόδους με τη δημοσιότητα και γι’ αυτό αποφεύγω την έκθεση», είπε χαρακτηριστικά.

«Όταν άκουγα σε παρέες για παιδιά άλλων επωνύμων να λένε "α, αυτή είναι η κόρη της τάδε", τότε αποφάσισα να μην λέω ότι είμαι ο γιος του Μπουγά» εξήγησε.

Ο ίδιος ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από τον πατέρα του, επιλέγοντας τον χώρο της ψυχολογίας.

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Τάσος Μπουγάς Γιος
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