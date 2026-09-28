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Ηράκλειο: Καλή η κατάσταση της υγείας του Αλ. Καλοκαιρινού – Μεταφέρθηκε προληπτικά στο ΠαΓΝΗ

αλεξης καλοκαιρινος
clock 15:24 | 28/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ) μεταφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τον Δήμο Ηρακλείου, η εισαγωγή του Δημάρχου στο νοσοκομείο έγινε καθαρά για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να υποβληθεί σε μια σειρά από απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και σταθερή, ενώ αναμένεται να λάβει εξιτήριο αμέσως μόλις ολοκληρωθεί ο προγραμματισμένος ιατρικός έλεγχος.

Κανονικά οι θεσμικές λειτουργίες του Δήμου

Παρά την απουσία του κ. Καλοκαιρινού, η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί κανονικά χωρίς καμία τροποποίηση.

Όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, τον Δήμαρχο στα καθήκοντά του θα αναπληρώσει ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Τουρισμού, Γιώργος Αγριμανάκης, διασφαλίζοντας την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών και των θεσμικών οργάνων της πόλης.

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Αλέξης Καλοκαιρινός Παγνη
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