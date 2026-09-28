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ΚΡΗΤΗ

Βουκολιές: Αναβάλλεται η ενημερωτική εκδήλωση για τις ασθένειες του αβοκάντο

ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ
clock 14:47 | 28/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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 Εκτός προγραμματισμού μένει, προς το παρόν, η προγραμματισμένη ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την «Καλλιέργεια Αβοκάντο (ασθένειες)», η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026, στο Πολύκεντρο Βουκολιών.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τον Αγροτικό Σύλλογο Βουκολιών, η εκδήλωση, που είχε οριστεί για τις 19:30 το απόγευμα, αναβάλλεται για λόγους που δεν διευκρινίστηκαν στην παρούσα φάση.

Το ενδιαφέρον των τοπικών παραγωγών για το συγκεκριμένο θέμα παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, καθώς η καλλιέργεια του αβοκάντο αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και αναπτυσσόμενους τομείς της αγροτικής οικονομίας στην περιοχή των Χανίων.

Η σωστή ενημέρωση για τις ασθένειες που πλήττουν τα δέντρα θεωρείται κρίσιμη για την προστασία και την απόδοση των καλλιεργειών.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου, η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της ενημερωτικής συνάντησης θα καθοριστεί το επόμενο διάστημα και θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους με νεότερο Δελτίο Τύπου.

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