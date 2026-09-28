Πως τα κόμματα μπορούν να εμπνεύσουν ξανά χτίζοντας πάνω στο όραμα, στις αρχές και αξίες! του Θανάση Παπαμιχαήλ*

Στη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα, η προεκλογική περίοδος μοιάζει συχνά με ένα αδιάκοπο κυνήγι. Τα κόμματα και οι υποψήφιοι τρέχουν πίσω από κάθε πιθανό ψηφοφόρο, προσαρμόζοντας τον λόγο τους ανάλογα με τις δημοσκοπικές τάσεις και τις πρόσκαιρες διαθέσεις του κοινού. Αυτή η τακτική, ωστόσο, οδηγεί συχνά σε απογοήτευση, ασυνέπεια και στην αίσθηση ότι η πολιτική έχει χάσει την πυξίδα της.

Ήρθε η ώρα για μια ριζική αλλαγή οπτικής. Αντί να κυνηγάμε τους ψηφοφόρους, οφείλουμε να τους επιλέγουμε με βάση το κοινό μας όραμα, τις αξίες και τις αρχές μας.

Όταν μια πολιτική δύναμη καθοδηγείται από σταθερές αξίες, παύει να λειτουργεί ως ένας ευκαιριακός μηχανισμός εξουσίας. Αντί να προσπαθεί να ικανοποιήσει τους πάντες κάτι που αντικειμενικά είναι αδύνατον, επικεντρώνεται στη διαμόρφωση ενός ξεκάθαρου και αυθεντικού αφηγήματος.

Με αυτόν τον τρόπο, δεν προσελκύει απλώς ανθρώπους που απλώς συμφωνούν συγκυριακά, αλλά δημιουργεί μια ουσιαστική σύνδεση με πολίτες που μοιράζονται τις ίδιες θεμελιώδεις αρχές για την κοινωνία και το μέλλον.

Η επιλογή των πολιτικών συντρόφων και υποστηρικτών με γνώμονα το όραμα ενισχύει την εμπιστοσύνη. Οι πολίτες κουράστηκαν από υποσχέσεις που αλλάζουν ανάλογα με τον άνεμο. Ζητούν ειλικρίνεια, συνέπεια και ηγεσία με περιεχόμενο.



Όταν ένα κόμμα στέκεται με θάρρος στις θέσεις του, ακόμα και αν αυτές δεν είναι ευρέως δημοφιλείς τη δεδομένη στιγμή, χτίζει μια ισχυρή και μακροχρόνια σχέση βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό.

Συμπερασματικά, η πολιτική δεν χρειάζεται άλλους κυνηγούς ψήφων, αλλά οραματιστές που εμπνέουν. Αφήνοντας πίσω την τακτική του εντυπωσιασμού και επενδύοντας σε κοινές αξίες, μπορούμε να επαναπροσδιορίσουμε τον ρόλο της πολιτικής ως μέσου πραγματικής και θετικής αλλαγής.

*Ο Θανάσης Παπαμιχαήλ είναι Επικοινωνιολόγος-Συγγραφέας Οδηγών Πολιτικής Αυτοβελτίωσης (Σ.Ο.Π.Α.)

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