Λάρισα: Τον χτύπησαν με ψαλίδι κλαδέματος και τον έστειλαν στο νοσοκομείο επειδή κάθισε στο ίδιο τραπέζι

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, έχοντας δεχθεί αρκετά χτυπήματα από ψαλίδι κλαδέματος στα πόδια του, μεταφέρθηκε ένας 49χρονος Αλβανός υπήκοος, ο οποίος, σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ., έπεσε θύμα επίθεσης από δύο ομοεθνείς του και μάλιστα για ασήμαντη αφορμή.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κακάρα στην εφημερίδα Ελευθερία, σημειώθηκε σε καφενείο του Δαμασίου, στον Δήμο Τυρνάβου, στις 6.30 τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν ο 49χρονος φέρεται να κάθισε στο τραπέζι ενός 58χρονου και του 25χρονου γιου του, την ώρα που εκείνοι απουσίαζαν προσωρινά.

Οι δύο άνδρες, πατέρας και γιος, επιστρέφοντας διαπίστωσαν ότι στο τραπέζι τους είχε καθίσει ο 49χρονος. Ακολούθησε φραστική αντιπαράθεση μεταξύ των τριών ομοεθνών, η οποία πήρε γρήγορα μεγαλύτερες διαστάσεις και κατέληξε σε καβγά. Ένας από τους δύο φέρεται τότε να χρησιμοποίησε ψαλίδι κλαδέματος, τραυματίζοντας τον 49χρονο στα πόδια.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η ένταση μεταξύ των τριών ανδρών είχε ξεκινήσει ήδη από το προηγούμενο βράδυ, για να συνεχιστεί τα ξημερώματα στο καφενείο. Οι τρεις άνδρες επρόκειτο να μεταβούν για εργασία στον τρύγο, καθώς απασχολούνται στην περιοχή ως εργάτες γης.

Μετά το επεισόδιο, ο 49χρονος μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο. Αστυνομικοί του Τμήματος Τυρνάβου συνέλαβαν αρχικά τον 58χρονο, ενώ το επόμενο πρωί συνελήφθη και ο 25χρονος γιος του. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας και παραπέμφθηκαν στο Αυτόφωρο. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να δικαστούν, παραμένοντας στο μεταξύ κρατούμενοι.

Σε βάρος του 25χρονου αναμένεται επίσης να κινηθεί η διοικητική διαδικασία απέλασης, καθώς, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είχε λήξει η άδεια παραμονής του στη χώρα. Ο νεαρός είχε βρεθεί στο Δαμάσι προκειμένου να εργαστεί εποχικά στον τρύγο.

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